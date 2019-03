laragnatelanews

(Di mercoledì 20 marzo 2019), prima alleanza automobilistica mondiale, annuncia il lancio del, una nuova piattaforma che consentirà aMotors di fornire servizi connessi a bordo dei veicoli venduti in quasi tutti i 200 mercati coperti dalle aziende facenti parte del. Risultato degli sviluppi portati avanti congiuntamente dal, il programma per veicoli connessi più ambizioso di tutta l’industria automobilistica sarà realizzato grazie alle tecnologie, di intelligenza artificiale e di Internet of Things fornite daAzure. Azure propone aluna piattaforma mondiale destinata a raccogliere, gestire ed analizzare enormi volumi di dati generati dai veicoli connessi per fornire servizii.Kal Mos, Direttore Veicoli Connessi del, sottolinea: «Con la piattaforma di ...

laragnatelanews : L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi lancia l’Alliance Intelligent Cloud su Microsoft Azure - evyna : L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi lancia l’Alliance Intelligent Cloud su Microsoft Azure - zazoomblog : Renault-Nissan-Mitsubishi: l’alleanza porta cloud e intelligenza artificiale sulle auto - #Renault-Nissan-Mitsubis… -