La versione rimasterizzata di Yakuza 5 per PS4 si mostra nel primo gameplay trailer

Vita - morte e miracoli (tanti) di La curva dell’angelo di Renato Zero - in versione rimasterizzata a 17 anni dal debutto : Sono passati 17 anni dal debutto di La curva dell'angelo di Renato Zero, ma ancora oggi rimane difficile parlare con distacco di uno degli album più intimi e malinconici dell'artista romano, che ne ha fatto lo scrigno custode di tutto il dolore vissuto fino a qual momento e dal quale si è lasciato attraversare. Di La curva dell'angelo si è detto tutto e il contrario di tutto, a cominciare dalla caratura dei testi che per molti sono permeati ...