La terapia genica potrebbe ridare la vista a milioni di pazienti affetti da degenerazione

Beta Talassemia - il primo paziente : “La terapia genica mi ha cambiato la vita. La fiaba che ti raccontano da bambino” : “Grazie alla terapia genica la mia vita è cambiata in meglio. Per me è stata come una fiaba, qualcosa che ti raccontano fin da bambino e che all’improvviso vede te come principale personaggio protagonista. Il miglioramento effettivo, quei momenti in cui inizi a vedere che racconti e speranze iniziano a trasformarsi in benefici riscontrabili giorno dopo giorno, è qualcosa di straordinario”. Così Carlo Dettori, nato a Sassari, ingegnere, ha ...