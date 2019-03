huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Le primarie del PD del 3 Marzo hanno segnato, forse, la prima grande svolta in senso positivo della storia del centro-sinistra da quel famoso 40% alle Europee del 2013. L'astro nascente Renzi, allora, ottenne quel successo per certi versi clamoroso grazie alla parola d'ordine rottamazione, che portava con sé la speranza di milioni di elettori di centro-sinistra sempre più disillusi e frustrati.Cambiare, rinnovare, uscire dalla prima incarnazione europea del populismo magistralmente interpretato da Berlusconi per venti anni, e dalle sue conseguenze, per rispondere a tantissime esigenze: quelle di una classe media che andava scomparendo sotto i colpi inferti da un lavoro sempre più precario e meno tutelato, o quelle di una classe povera che arrancava sempre più ad arrivare a fine mese, abbandonata a se stessa e alle periferie sempre più ignorate e ...

nzingaretti : Dobbiamo rimettere al centro la giustizia sociale, la lotta alla povertà: non è solo un dovere morale, ma la condiz… - SSighie : @Ariachetira la soesa n media procapite per scuola , ricerca , sanità ecc è tra le più basse d' Europa, altro che t… - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: La scuola e la ricerca attendono risposte da Zingaretti -