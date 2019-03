agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ... The True Power of Women and the Science That Shows It', libro di Angela Saini che rilegge la storia delle donne attraverso la loro marginalizzazione nel mondo della scienza. La fisica britannica ...

Agenzia_Italia : La scienziata che ha scritto 500 biografie di altre scienziate su #Wikipedia - marco1963_ : @BenedettaFrucci Spero riesco a scrivere un italiano da lei comprensibile e corretto. Twitter è quel posto dove uno… - mariopaps : DIABETE DI TIPO 2, una giovane scienziata italiana ha scoperto un possibile nuovo bersaglio farmacologico per la cu… -