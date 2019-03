La Roma tenta l’assalto a Gian Piero Gasperini | tecnico atalantino preso di mira da

Calciomercato Roma - tentazione Gasperini : Roma - Ranieri ha ancora dieci partite a disposizione per salvare la stagione della Roma , ma nessuno gli imputerà mai un eventuale fallimento. Il tecnico ha dimostrato coraggio, passione da vero ...

Residenziale : a Milano prezzi in aumento - Roma stenta a ripartire : Cresce la distanza tra il valore delle abitazioni nelle due maggiori città italiane: come riportato dall’approfondimento di Immobiliare.it, a Roma il mattone stenta a ripartire mentre a Milano i valori sono in costante crescita. Se nel Capoluogo lombardo i numeri sono in costante aumento, nella Capitale i prezzi sono fermi, o addirittura in calo, in molte zone. Quali le aree più care? Per notare la differenza tra le due metropoli è sufficiente ...

Ranieri - contro Spal voglio Roma attenta : Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Ranieri - contro Spal voglio Roma attenta : ANSA, - Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Roma - Ranieri : "Voglio una squadra attenta e senza paura. Dzeko e Schick insieme" : "Contro la Spal dovremo essere attenti e compatti. E voglio una squadra senza paura". Claudio Ranieri carica la sua Roma in vista della trasferta di sabato. Dal 1' si vedranno insieme Dzeko e Schick . ...

Ranieri - contro Spal voglio Roma attenta : ANSA, - Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Ranieri : "Contro la Spal voglio una Roma attenta" : 'Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. Cercheremo quindi di ...

Juventus - in estate Paratici potrebbe tentare l'assalto a Romagnoli : In estate, la Juventus cercherà principalmente di rinforzare il reparto di difesa. Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Matthijs De Ligt. Ma quello del ragazzo classe '99 non è il solo profilo che starebbe seguendo la Juve. Infatti, a Fabio Paratici piacerebbe anche Alessio Romagnoli. Il ds della Juve potrebbe tentare un Bonucci bis ovvero di poter fare un altro affare di mercato con il Milan. Il difensore viterbese questa estate è ...

Giorgio Pasotti : "Nicoletta Romanoff mamma attenta e presente. Abbiamo un rapporto costruittivo" : Giorgio Pasotti, protagonista con Ambra Angiolini della nuova fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua”, parla per la prima volta a Verissimo del suo ruolo di padre e dei rapporti con l’ex compagna Nicoletta Romanoff.prosegui la letturaGiorgio Pasotti: "Nicoletta Romanoff mamma attenta e presente. Abbiamo un rapporto costruittivo" pubblicato su Gossipblog.it 09 marzo 2019 11:28.

Roma : donna tenta il suicidio - salvata dai Carabinieri : Roma – Tragedia sfiorata nella Capitale. La scorsa notte, ironia della sorte l’8 marzo, una donna ha tentato il suicidio ingerendo una notevole quantità di farmaci. Fortunatamente una conoscente della cinquantenne ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri. I militari della Stazione Torrino Nord sono entrati insieme al figlio della donna nell’appartamento. La scena che si sono trovati di fronte era estremamente critica, ...

Giorgio Pasotti sull'ex Nicoletta Romanoff : "E' una madre attenta - ci sosteniamo molto" : I due, che si sono detti addio diversi anni fa, hanno una figlia. Oggi l'attore ha una nuova compagna, l'attrice Claudia...

Roma : ruba in supermercato e tenta fuga dal tetto - arrestato 23enne : Roma – E’ stato sorpreso a rubare all’interno di un supermercato e ha tentato di dileguarsi calandosi dal tetto ma e’ stato bloccato dopo un breve inseguimento. Come ultima carta a disposizione, ha finto un malore e, portato in ospedale, ha aggredito i Carabinieri nella speranza di trovare la via di fuga. Un cittadino romeno, 23enne senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo ...

Roma : tentativo di rapina andato a male - parte colpo pistola e ferisce 59enne : Roma – Un tentativo di rapina rocambolesco, terminato con un colpo di pistola che ha ferito al collo la vittima. E’ caccia all’uomo nella zona di Roma sud. La polizia cerca l’autore della tentata rapina avvenuta in un distributore di benzina, alle 12.15, in via Santa Maria del Buon consiglio, in zona Quadraro. Vittima un 59enne che stava facendo rifornimento al suo scooter quando e’ stato avvicinato dal rapinatore e ...

4 marzo 1994 : 25 anni fa a Roma il tentato suicidio di Kurt Cobain : Un mese prima della sua scomparsa, Kurt Cobain è a Roma per una vacanza con la moglie Courtney Love e la figlioletta Frances Bean: nella notte tra il 3 e il 4 marzo tenta il suicidio bevendo champagne e ingerendo molte pasticche di Roipnol....Continua a leggere