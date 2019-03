La regola del conflitto nella città che annaspa

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

Facebook cancella milioni di copie del video di Christchurch - si pensa a una legge per regolamentare le dirette streaming : Arginare la visibilità del video in live streaming della strage di Christchurch è un’impresa che sta mettendo a dura prova Facebook, oltre che il tradizionale metodo di gestione dei contenuti in streaming da parte delle aziende hi-tech. Il social network ha fatto il punto della situazione: il video è stato visto in tempo reale meno di 200 volte. “Nessun utente ha segnalato il video durante la trasmissione in diretta. Includendo le ...

Incontro tra Laurent Viérin ed il direttivo 'Adava' - che chiede la regolamentazione delle locazioni turistiche brevi : Laurent Viérin , assessore regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ha partecipato, lunedì 18 marzo, alla riunione del direttivo della "Adava" , l'associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche della ...

Tumori - l’allarme : “Solo metà delle italiane esegue regolarmente la mammografia” : Ancora troppo poche italiane aderiscono ai programmi di screening per il tumore del seno. Solo il 56% delle donne ha eseguito la mammografia, l’esame salvavita in grado di diagnosticare precocemente la malattia. La Lombardia è una regione virtuosa e presenta uno dei tassi d’adesione tra i più alti della Penisola (67% di aderenza). Ciononostante ancora una donna su tre non si sottopone agli screening. Un fenomeno che preoccupa, dal ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : Ryoyu Kobayashi regola Kraft nelle qualificazioni - Insam e Colloredo non superano il taglio : Si è appena conclusa la qualificazione per la gara individuale dal trampolino di volo HS240 di Vikersund (Norvegia), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci. Due atleti su tutti, Ryoyu Kobayashi e Stefan Kraft, hanno impressionato nella prova odierna dimostrando di avere qualcosa in più rispetto al resto della concorrenza in questa località in vista della gara a squadre e dell’individuale del ...

Mondiali Basket 2019 – Domani i sorteggi : l’Italia in terza fascia - le novità del regolamento FIBA : Nazionale A, FIBA World Cup 2019: Italia in terza fascia per il sorteggio di Domani a Shenzhen. Diretta live streaming sulla pagina Facebook ItalBasket dalle 11.30 italiane FIBA ha comunicato i criteri che regoleranno il sorteggio della FIBA World CUP 2019, in programma Domani mattina a Shenzhen a partire dalle ore 11.30 (diretta sul canale Youtube della FIBA e sulla pagina Facebook di ItalBasket). Le 32 squadre sono state divise in otto ...

Spagna - “ritardare espulsione delle donne irregolari se danno figli in adozione” : la proposta del Partido Popular fa discutere : La giornata dell’8 marzo in Spagna ha visto scendere in piazza più di 350mila persone per lo sciopero femminista. Poco prima, il governo aveva deciso di innalzare il congedo di paternità fino a parificarlo a quello di maternità: 16 settimane con stipendio pieno fino al 2021. Ora, in vista delle elezioni del 28 aprile, il Partido Popular, principale forza di centro destra ora all’opposizione, avanza una proposta che fa discutere: ...

F1 - Mondiale 2019 : il regolamento delle power-unit. Quanti GP devono durare? Affidabilità decisiva per la vittoria finale : L’Affidabilità sarà un fattore decisivo nel Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia, essere in possesso di una monoposto performante e che non abbia mai dei problemi meccanici rappresenta un vantaggio fondamentale per chi punta alla conquista del titolo iridato. La stagione si preannuncia altamente scoppiettante ed elettrizzante, nei vedremo davvero delle belle nel corso dei 21 Gran Premi in programma tra il ...

F1 - Mondiale 2019 : le denominazioni delle nuove gomme Pirelli. Quante mescole per gara? La guida e il regolamento : Il Mondiale 2019 di Formula Uno non proporrà clamorose novità a livello di regolamento tecnico. Le vetture, più o meno, saranno strutturalmente simili a quelle del 2018. Un importante cambiamento, invece, riguarderà le gomme che, come sempre, saranno fornite dalla Pirelli. Dalle sette mescole dello scorso campionato, infatti, si passerà alle cinque della stagione che prenderà il via nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio di ...

Tiro a segno - Europei 10 metri 2019 : il regolamento delle qualificazioni olimpiche. I pass disponibili e già assegnati : Tutto pronto per gli Europei 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da lunedì 18 marzo. Da sottolineare che per i seniores non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità olimpica ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i pass olimpici in palio ed il regolamento. Le carte già assegnate : Da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno dodici gli azzurri in gara in Messico che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di appartenenza. Va sottolineato che ...

Milano. Modificato il regolamento della tassa di soggiorno : Con 29 voti a favore e 8 astenuti il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento della riscossione dell’Imposta