La Rai e il piano industriale ' fantasma'

Xylella : “Il decreto Centinaio è un’ottima base di partenza - adesso focus su risorse - opeRai agricoli e piano salento” : “Tutto è perfettibile e migliorabile, ma bisogna partire dalle certezze ottenute grazie alla nostra mobilitazione e all’impegno del Ministro: col decreto Centinaio finalmente abbiamo tempi chiari per la risoluzione dei problemi, cioè i 60 giorni come limite massimo per la trasformazione del decreto in legge dello Stato, regole chiare per il contrasto al batterio della Xylella in zona contenimento e cuscinetto, la declaratoria per lo stato di ...

“Il Mattino” : Kean-Napoli - clamoroso retroscena! Il piano estivo di Raiola! : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino”, la scorsa estate, Mino Raiola avrebbe proposto Moise Kean al Napoli, ricevendo un secco no da parte di Aurelio De Laurentiis, il quale ha preferito chiudere la porta in faccia ad un potenziale trasferimento dell’attaccante bianconera in maglia azzurra. Una sola e forte motivazione: no secco alla […] More

Rai - dal Piano Industriale ricavi e risparmi per 18 - 4 milioni. Ma pagano i Tg : ROMA - Il nuovo Piano Industriale della Rai porterà - a regime, entro il 2021 - a risparmi significativi e anche a nuove entrate. L'amministratore delegato Fabrizio Salini annuncia un beneficio per il ...

Rai - il Piano Industriale porta risparmi da 18 - 4 milioni. Ma pagano i Tg : ROMA - Il nuovo Piano Industriale della Rai porterà - a regime, entro il 2021 - a risparmi significativi. L'amministratore delegato Fabrizio Salini ne annuncia per 18,4 milioni di euro. Ma una parte ...

Napoli - Insigne via a fine stagione? Raiola prepara il piano : Napoli Insigne – Le parole pronunciate da Insigne a Sky Sport, al termine della partita pareggiata contro il Sassuolo, hanno messo paura ai tifosi del Napoli che adesso temono di perdere il loro capitano. Per il capitano azzurro, mai troppo amato e spesso preso di mira dal pubblico del San Paolo al primo errore, potrebbe essere […] L'articolo Napoli, Insigne via a fine stagione? Raiola prepara il piano proviene da Serie A News Calcio ...

Il Segreto - trama dell'8 marzo : Fernando ha un piano per liberare Francisca e Raimundo : Una nuova e avvincente puntata della soap Il Segreto attende gli appassionati delle vicende di puente Viejo anche venerdì 9 marzo, come sempre nel consueto orario delle 16:40 su Canale 5. Nel nuovo episodio, vedremo che Fernando ormai è stato costretto a svelare a Julieta, Saul e Mauricio di essere responsabile del rapimento di Francisca. Ora che anche Raimundo è caduto nelle grinfie di Fulgencio le cose sembrano mettersi male, dato che lo ...

Rai - via libera al piano industriale di Salini. Cosa cambia : Fabrizio Salini Via libera alle novità, non senza critiche. Il CdA Rai ha dato l’ok al piano industriale 2019-2021 predisposto dall’AD Fabrizio Salini. Tra i cambiamenti introdotti dal progetto del top manager, l’introduzione di nove Direzioni “di contenuto”, con il conseguente ridimensionamento dei direttori di rete. In cantiere anche un nuovo polo delle news, con la prospettiva di unificare Rainews24, Televideo, ...

Rai4 parlerà al maschile. Un canale per le donne. Le novità editoriali del Piano Salini : ... - 60 milioni saranno investiti per lo sviluppo dell'offerta digitale, in Internet,; - poco meno per il canale in inglese e il canale istituzionale, per le notizie dai palazzi della politica,; - 40 ...

Rai - investimenti e razionalizzazioni : cosa prevede il piano industriale. L’obiettivo : “Nel 2021 ritorno all’utile : 10 milioni” : Ci sono gli investimenti e i risparmi, la cui combinazione secondo l’azienda dovrebbe portare al ritorno all’utile nel 2021. Il piano industriale della Rai, approvato dal consiglio di amministrazione nel pomeriggio, dedica alle iniziative strategiche che intende mettere in campo risorse complessive pari a oltre 360 milioni di cui una sessantina di milioni di euro per lo sviluppo dell’offerta digitale; poco di meno per il canale in ...

Piano Rai - UsigRai-Fnsi : no risorse certe : 19.24 "In un Piano industriale che passa a maggioranza c'è già qualcosa che non va. Se poi a votare contro è anche il consigliere eletto dai dipendenti, si apre un interrogativo sulla capacità di questo vertice di ascoltare le istanze di chi conosce esigenze ed emergenze di questa azienda perchè lavora sul campo" E'la nota congiunta di Usigrai e Fnsi sul Piano industriale Rai passato con sì e due no. "Preoccupa-aggiungono-un Piano industriale ...

Rai - approvato il piano industriale di Salini : arrivano le direzioni ‘di contenuto’ : Il Consiglio di Amministrazione Rai si è riunito questa mattina in Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa. Il Cda ha esaminato e approvato – ma solo a maggioranza – il piano industriale 2019-2021 presentato dall’ AD Fabrizio Salini. Dicono no la consigliera d’amministrazione Rita Borioni (in quota progressista) e il consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Il piano, come scrivere Repubblica, manda in pensione ...

Rai - via libera al piano industriale di Salini : chi perde il posto in viale Mazzini : Il Cda Rai ha approvato nella riunione di stamattina il piano industriale presentato dall'Ad Fabrizio Salini. È quanto si apprende al termine della riunione. Il Cda "ha esaminato e approvato il piano industriale 2019-2021, che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap di

Rai - via libera al piano industriale di Salini. Cosa cambia : Fabrizio Salini Via libera alle novità, non senza critiche. Il CdA Rai ha dato l’ok al piano industriale 2019-2021 predisposto dall’AD Fabrizio Salini. Tra i cambiamenti introdotti dal progetto del top manager, l’introduzione di nove Direzioni “di contenuto”, con il conseguente ridimensionamento dei direttori di rete. In cantiere anche un nuovo polo delle news, con la prospettiva di unificare Rainews24, Televideo, ...

Rai - Cda : sì Piano industriale 2019-2021 : 16.18 Via libera a maggioranza da parte del Cda della Rai al Piano industriale 2019-2021, "che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti,colmando il gap digitale e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio", spiega una nota di Viale Mazzini. Nascono nove direzioni "orizzontali" di contenuto: intrattenimento,fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital. Sul fronte informazione restano ...