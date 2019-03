La plastica minaccia il mare

Ambiente - Ministro Costa : “Ecosistemi minacciati dalla plastica - dalla Norvegia all’Italia” : “Nella giornata mondiale promossa dall’Unesco per la tutela delle specie selvatiche che quest’anno per la prima volta è dedicata alle specie marine sono felice di aver sugellato questo accordo”: sono state le parole del Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa che ha presenziato alla firma di un accordo di collaborazione tra il parco del Cilento, il più grande d’Italia, e quello di Ytre Hvaler, nel sud della Norvegia , alla presenza dei rispettivi ...

Ambiente - Greenpeace : “La plastica minaccia la salute umana” : “Un rapporto diffuso nelle ultime ore dal Center for International Environmental Law (CIEL) evidenzia l’urgenza di adottare il principio di precauzione per proteggere l’umanità dall’inquinamento della plastica“: lo rende noto Greenpeace Italia. “Valutate tutte le fasi del ciclo produttivo e di vita di questo materiale, il report infatti rileva evidenti rischi per la salute umana. “Nel dettaglio, il rapporto del CIEL ...