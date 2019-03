La mia ciambella super sofficissima

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La miaIngredienti per una tortiera da 24 cm di diametro:180 gr di farina 00,90 gr di fecola di patate, 3 uova a temperatura ambiente, 1 vasetto di yogurt bianco a temperatura ambiente, 125 gr di olio di semi di girasole, 260 gr di zucchero, buccia grattugiata di limone e di arancia, 1 bustina di lievito vanigliato, 1 pizzico di sale.PreparazioneMettere le uova e lo yogurt in un pentolino con acqua calda per una decina di minuti, versare lo zucchero, le uova sgusciate e gli aromi in una capiente ciotola, montare con le fruste per un paio di minuti a velocità alta.Unire l’olio poco per volta sempre montando con le fruste, aggiungere lo yogurt e infine la farina,la fecola,il lievito e il pizzico di sale, montando sempre con le fruste ma a velocità bassa.Versare nella tortiera imburrata e infarinata e cuocere in forno statico a 175gradi per ...

geompatrizia1 : @DebbyDd22 Buona serata bella mora!!!!...sto aspettando di sfornare la mia ciambella sfogliata.....è diventata enor… - franwless : @Blackym3w Io ho il ciclo e mi sono mangiata 2 fette della mia ciambella (200gr farina integrale,80gr fecola di pat… - fran_ste : Buona colazione con la mia Ciambella soffice al limone alta e facilissima da #isaporidiethra RICETTA ??… -