La Finlandia è il paese più felice del mondo | l' Italia recupera ma è solo 36esima

World Happiness Report : la Finlandia è di nuovo il Paese più felice del mondo : È di nuovo la Finlandia il Paese più felice del mondo. È stato presentato a New York il settimo World Happiness Report, il Rapporto Mondiale sulla Felicità, con la classifica dei 156 Paesi valutati in base alla percezione dei propri cittadini. Nella top ten rimangono le nazioni che già in passato avevano occupato i primi posti: dopo la Finlandia, la Danimarca, la Norvegia, l’Islanda, l’Olanda, la Svizzera, la Svezia, la Nuova Zelanda, il Canada ...