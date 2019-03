La fine del governo Bolsonaro

Così TomTom sta cercando di non fare la fine della Kodak : C'era una volta TomTom, dominatore del mercato dei navigatori fino a diventarne sinonimo. Poi arrivano gli smartphone e Google Maps e la società va in affanno: in poco più di un anno, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2009, il titolo perde il 95% del proprio valore. Precipita da quasi 50 a meno di 2,3 euro. Le strade, a quel punto, diventano due: fallire come altri ex leader incapaci di tenere il passo dell'innovazione o trasformarsi. Essere ...

Now Apocalypse - 5 cose da sapere sulla serie dedicata a sesso e fine del mondo : 1. Di cosa parla 2. Il creatore della serie è Gregg Araki3. C'è tantissimo sesso4. Si parla di alieni 5. Non è la solita commedia sui MillenialPreceduta da una campagna mediatica psichedelica e colorata ma poco chiara circa il soggetto di un prodotto misterioso e sfuggente, l’inedita Now Apocalypse ha debuttato qualche giorno fa sul canale americano StarZ, noto per serie come Spartacus e Outlander che non lesinano sui contenuti forti. La prima ...

Algeria - la piazza sfida il regime nell'anniversario della fine della guerra d'indipendenza - di U. De Giovannangeli - : ... ma la gioventù algerina, che è stata la colonna portante delle proteste iniziate il 22 febbraio, ha aperto gli occhi e ha trovato la disoccupazione ad attenderla, in un'economia ormai sull'orlo del ...

Algeria - la piazza sfida il regime nell'anniversario della fine della guerra d'indipendenza : La "Primavera algerina" celebra l'anniversario, il 57°, della fine della guerra d'indipendenza contro la potenza coloniale francese. E lo fa rilanciando la sua "guerra", disarmata e per questo più efficace e coinvolgente: quella del cambiamento. I medici non soccorrono il regime. La "primavera algerina" allarga la sua presa ad altri settori della società. E così oggi a manifestare, nel centro della capitale, non sono ...

Atari VCS arriverà alla fine del 2019 : rinviata l'uscita della retro console : La "nostalgica" console Atari VCS è stata posticipata ancora una volta, ma almeno ora sappiamo che otterremo di più dall'acquisto. Come riporta Engadget, i creatori della console hanno rinviato il lancio del sistema fino alla fine del 2019 in cambio di un upgrade a un chip AMD Ryzen incorporato che offrirà più potenza per i giochi.Ma non solo, questo "boost" delle specifiche porterà anche cose che non vi aspettereste in una retro console, come ...

Previsioni Meteo per la 3ª decade di Marzo : prevalenza dell’alta pressione con caldo e siccità - ma a fine mese potrebbe tornare a ruggire l’inverno : Previsioni Meteo – Il mese di trapasso tra inverno e primavera continua a mostrare connotati in prevalenza tipici primaverili, con temperature in linea generale sopra le medie e tempo asciutto. Ogni tanto, però, ci sono delle interruzioni delle fasi anticicloniche e più calde preminenti, a opera di moderate azioni instabili provenienti dai settori settentrionali, caratterizzate da aria piuttosto fresca o anche fredda. Insomma, azioni ...

Roma - Dzeko saluta a fine stagione : tutti i possibili eredi del bosniaco [FOTO] : 1/8 Dzeko (Alfredo Falcone/LaPresse) ...

«Lorenzo Orsetti voleva vedere la fine della guerra. E metteva il sorriso in ogni tragedia» : Parla Paolo, l'ex combattente nelle file delle Ypg che ora insieme ad altri quattro compagni rischia la sorveglianza speciale: «Ci siamo sentiti l’ultima volta quattro giorni fa prima che ritornasse al fronte». Su Facebook, il suo testamento: "Se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più in questo mondo" Siamo andati a combattere l'Isis. Ora lo Stato italiano ci sta processando "

Maddie McCann - il documento sulla fine atroce : "La bestia del sesso con la maschera da chirurgo" : Dodici anni dopo la sua scomparsa, emergono nuovi dettagli sul caso di Maddie McCann, la bimba inglese svanita nel nulla da un residence nell'Algarve, in Portogallo, mentre si trovava in vacanza sui genitori. A riaccendere l'attenzione sul caso un docu-film in uscita per Netfilx, dove viene avanzata

«Lorenzo Orsetti voleva vedere la fine della guerra. E metteva il sorriso in ogni tragedia» : Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. solo sconfiggendo l'...

Alessandro Casillo che fine ha fatto? Il ragazzo lascia Amici : il motivo del suo addio : Su Amici 2019 a un passo dal serale aleggia un mistero: Alessandro Casillo ha lasciato il talent di Canale 5, è stato autoeliminato? E ancora perché è sparito dai canali social del programma e perché ...

Inter - fine della crisi con Icardi : ci sarebbe il patto con il presidente Zhang : Il trionfo di ieri nel derby contro il Milan riporta il sereno in casa Inter. I nerazzurri, infatti, grazie a questo successo sono balzati al terzo posto in classifica con cinquantatré punti, superando proprio i rossoneri, ora a meno due e portandosi a più sei sulla Roma quinta. E proprio questo clima sereno potrebbe facilitare la fine del tormentone relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi, che ormai da quasi un mese e mezzo è ...

Flat tax - perché la riforma del fisco certifica la fine del contratto di governo : La Lega: "Costerà 12-15 miliardi, dal Ministero dell'Economia numeri strampalati". Ma il M5s "rompe" il contratto e riesuma...

Volley Club Frascati (serie C/f) - Ronchetti e la fine del tunnel : “Sto mettendo l’infortunio alle spalle” : Frascati – La serie C femminile del Volley Club Frascati ha recuperato un’importante protagonista per il rush finale di campionato. Giulia Ronchetti è tornata in campo a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta nel match contro la Revolution di due settimane fa. Sabato scorso l’opposto classe 2000, che ormai da sette anni fa parte del Volley Club Frascati, è stata ancora inserita nella lista di convocate da coach Fosco Cicola per il ...