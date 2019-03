La famiglia di Rabiot insorge | “ostaggio del PSG”

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)separato in casa PSG, la madre Veronique ha deciso di alzare la voce inveendo contro il club per il comportamento tenuto col figlio Il casoal PSG continua a far discutere. Il calciatore francese è ormai il classico ‘separato in casa’ dopo aver rivelato di voler lasciare il club dopo la scadenza del contratto nel mese di giugno. Il PSG ha deciso dunque di puntare su altri uomini, negandogli anche la possibilità di allenarsi con la prima squadra. La madre diha adesso deciso di alzare la voce parlando all’Equipe: “È un prigioniero del Psg, è un ostaggio, ha solo chiesto di adempiere al suo contratto e di essere rispettato. Invece è in un posto crudele, sta male per quanto sta accadendo. Un professionista come lui non può stare senza allenarsi eppure gli negano l’accesso al campo d’allenamento. Presto sarà in prigione a pane e ...