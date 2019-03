La Corrida 2019 | Carlo Conti parla della sfida con Paolo Bonolis

lanostratv

(Di mercoledì 20 marzo 2019): la confessione suprima de Latornerà protagonista nel prime timeprima rete venerdì prossimo con La. Per il conduttore toscano sarà la seconda stagione al timone del programma lanciato da Corrado. L’ingrediente fondamentale dello show sarà sempre lo stesso: i dilettanti allo sbaraglio.“Laè un format talmente unico, originale e primo fra tutti in questo genere, che funziona sempre”.Sono state queste le parole disu Tvblog. Il presentatore sarà affiancato anche in questa nuova edizione de Ladal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalla valletta Ludovica Caramis e si scontrerà con Ciao Darwin di, in onda su Canale5.ha lanciato un messaggio ironico e scherzoso al rivale:“Spero che non vada troppo forte. la settimana scorsa è partito fortissimo, ...

CatelliRossella : Carlo Conti: 'La mia Corrida fra leggerezza e goliardia. Sanremo? È presto, ma sono a disposizione' - aderenzis1 : Carlo Conti: 'La mia Corrida fra leggerezza e goliardia. Sanremo? È presto, ma sono a disposizione' - hanisleemmurad : RT @repubblica: Carlo Conti: 'La mia Corrida fra leggerezza e goliardia. Sanremo? È presto, ma sono a disposizione' [news aggiornata alle 1… -