Kylie Jenner vorrebbe un “circolo più grande di amicizie” | dopo il dramma Jordyn Woods

Kylie Jenner : 'Volevo chiamare mia figlia Rose - ora mangio più sano e sono felice' : Kylie Jenner, star dei reality show e da poco la più giovane miliardaria del mondo grazie alla sua società di make up "Kyliecosmetics", è andata live su Instagram durante una sessione di trucco e parrucco con il suo make up artist Ariel (makeupbyariel su Instagram) e il parrucchiere Jesus Guerrero. Nella live ha deciso di rispondere alle domande dei fan e aprirsi con loro. Stormi stava per essere chiamata Rose Kylie ha rivelato che inizialmente ...

Kylie Jenner : Stormi è stata a tanto così dall’avere un nome molto più classico : La star ha rivelato come la voleva chiamare all'inizio The post Kylie Jenner: Stormi è stata a tanto così dall’avere un nome molto più classico appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner mostra il suo lato b perfetto e sfida la sorella Kim Kardashian : Impegnata a promuovere la sua linea beauty con una serie di scatti pubblicitari molto eleganti, Kylie Jenner non dimentica di avere anche una vita mondana così, ieri sera, mentre è ancora in crisi con ...

Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di ricostruire la loro amicizia : Riusciranno a lasciarsi il dramma alle spalle? The post Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di ricostruire la loro amicizia appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner - polemiche sui social : ‘Non è una miliardaria self-made’ : Kylie Jenner, 21 anni, è stata ufficialmente incoronata dalla rivista ‘Forbes’ come la più giovane miliardaria self-made della storia grazie alla sua azienda di make up ‘Kylie Cosmetics’. Prima di lei il titolo apparteneva a Mark Zuckemberg, inventore del social network Facebook, che ha raggiunto il suo primo miliardo all’età di 23 anni. Il mondo dei social, quello delle celebrities e dei dizionari non è d’accordo con il titolo dato alla Jenner ...

Essere miliardari a 21 anni Mai nessuno come Kylie Jenner : Uno che di soldi se ne intendeva, diceva sempre che «Il lavoro nobilita e il denaro facilita». Chissà se il fondatore di Amazon Jeff Bezos sarà d'accordo visto che di recente è stato ricattato per le ...

Kylie Jenner è la miliardaria più giovane e sexy : È una tipa tosta Kylie Jenner. Nonostante la famiglia ingombrante (soprattutto mediaticamente) è riuscita a ritagliarsi il suo spazio e arrivare al top. Ha iniziato come modella e influencer, poi ha dimostrato che oltre alle sue curve c'era di più e ha creato un suo brand di cosmetici che ora, a 21 anni, l'ha resa la più giovane miliardaria al mondo (a dirlo, dati alla mano, è Forbes). Chissà se il suo ...

Più ricchi al mondo - Kylie Jenner miliardaria più giovane/ Forbes : Bezos re Paperoni : I più ricchi al mondo, Kylie Jenner è la miliardaria più giovane. Nella classifica 2019 di Forbes domina Jeff Bezos: primo italiano è Giovanni Ferrero

Kylie Jenner - miliardaria a 21 anni : Non sono stati giorni facili per Kylie Jenner. Prima la sua (ex) migliore amica, Jordyn Wood, ha confessato un flirt con Tristan Thompson, anche lui ormai ex compagno della sorella Khloe Jenner, poi pare che Travis Scott, suo fidanzato e padre della piccola Stormi, abbia avuto una serie di relazioni extraconiugali scoperte da Kylie su Instagram. Ora però ecco che la più piccola e in qualche modo, per quanto possibile quando si parla di loro, la ...

Come ha fatto Kylie Jenner a diventare la miliardaria più giovane al mondo : Kylie Jenner è la più giovane 'self-made' miliardaria al mondo. A 21 anni vanta un patrimonio di 1 miliardo di dollari messo su soprattutto con la sua linea di cosmetici Kylie Cosmetics. Un brand che ...

Come ha fatto Kylie Jenner a diventare la miliardaria più giovane al mondo : Kylie Jenner è la più giovane 'self-made' miliardaria al mondo. A 21 anni vanta un patrimonio di 1 miliardo di dollari messo su soprattutto con la sua linea di cosmetici Kylie Cosmetics. Un brand che le ha permesso non solo di costruire una fortuna, ma anche di scrollarsi di dosso l'etichetta di “sorella di Kim Kardashian”. La giovanissima imprenditrice si piazza ‘solo' al 2.057esimo posto dell'ultima classifica di Forbes pubblicata ...

Kylie Jenner - la più giovane miliardaria del mondo : La sorellastra di Kim Kardashian non ha sfruttato la sua popolarità facendo pubblicità alle aziende, ma fondandone una lei di grande successo

Kylie Jenner : adesso è ufficialmente la più giovane miliardaria self-made al mondo : Ecco come è stato calcolato il "si è fatta da sola" The post Kylie Jenner: adesso è ufficialmente la più giovane miliardaria self-made al mondo appeared first on News Mtv Italia.

Forbes : Kylie Jenner - 21 anni - è la più giovane miliardaria di sempre : ... in progress, degli eventi che quest'anno non puoi proprio perdere Formazione, ricerca e incontri: qui trovi gli appuntamenti di economia digitale scelti e spiegati uno ad uno dalla redazione di ...