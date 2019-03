Kazakistan | le sfide del post Nazarbayev | i rapporti con la Russia e la collaborazione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’era di Nursultanalla guida delsi chiude il 19 marzo 2019, dopo 30 anni saldamente al comando della Repubblica dell’Asia Centrale.decide così di abdicare e supportare “una nuova generazione di leader che continueranno i cambiamenti in corso nel paese”, prendendo così il proprioo nella storia. Nell’assenza di una vera opposizione in, è altresì vero che non vi sono personalità di spicco emerse negli anni e che abbiano dimostrato di poter assicurare il governo dell’economia più importante della regione. Stretto fra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, il futuro successore didovrà cimentarsi in un difficile, e pericoloso, gioco di equilibri.È bastato un annuncio televisivo della durata di poco più di un minuto ad imprimere una cesura netta a quella che è stata la presidenza più longeva nel periodo ...

