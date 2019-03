Karadzic condannato all' ergastolo in appello per crimini di guerra | tra cui il massacro

Bosnia - arriva la sentenza in appello per Radovan Karadzic : condannato all'ergastolo - Skytg24 - : I giudici della Corte penale internazionale hanno respinto la richiesta dei legali del leader serbo-Bosniaco, aggravando la sentenza di primo grado che prevedeva 40 anni di carcere

Radovan Karadzic condannato all’ergastolo - le Madri Srebrenica si abbracciano. Si chiude evento tra i più tragici della storia d’Europa : La corte d'appello internazionale ha respinto il ricorso dell'ex leader politico dei serbi di Bosnia Radovan Karadzic contro la condanna a 40 anni di carcere inflittagli nel 2016 e ha deciso di aumentare la pena all'ergastolo. A stabilire la sentenza è stato l'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) dell'Aia, una corte Onu che si occupa dei casi dell'oggi defunto Tribunale penali internazionale per l'ex Jugoslavia. ...

Karadzic condannato all'ergastolo : le lacrime delle madri di Srebrenica dopo la sentenza : Le madri di Srebrenica che a Potocari hanno seguito il pronunciamento della sentenza dei giudici dell'Aja hanno salutato con soddisfazione ed emozione la condanna all'ergastolo di Radovan Karadzic: sono uscite per strada e si sono abbracciate con le lacrime agli occhi. Il leader serbo-bosniaco era stato condannato in primo grado a 40 anni di reclusione.Continua a leggere

