Juventus | Porrini | ' Frase di Endt da persona poco intelligente'

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ieri, i tifosi juventini sono rimasti sconvolti dopo aver letto le pesanti accuse rivolte da Davidex addetto stampa dell'Ajax che ha affermato che la squadra bianconera nel '96 vinse la Champions perché i suoi giocatori forse facevano uso di sostanze illecite. Queste parole non hanno solo lasciato sgomenti i supporters della Vecchia Signora, ma anche i calciatori che in quella stagione vinsero più che meritatamente quella coppa. Per questo motivo molti ex campioni bianconeri hanno voluto rispondere per le rime a. Tra questi c'è Sergioche al "Corriere di Torino" ha voluto commentare le frasi dell'ex Ajax. Il difensore che nel '96 vinse la Champions con la Juve ha parlato anche della squadra di Allegri e di quella che potrebbe essere la sanzione che l'Uefa comminerà a Cristiano Ronaldo per il gesto che il portoghese ha fatto al termine della vittoria contro l'Atletico ...

