Un altro ruolo, quello di opinionista. Iva Zanicchi, che con Mediaset sembra aver stretto ormai un sodalizio, pare in trattative (anche) con il Grande Fratello. Secondo TvBlog, la cantante sarebbe stata scelta per sedere accanto a Cristiano Malgioglio sul divano degli opinionisti.

I Retroscena di Blogo : Iva Zanicchi verso il Grande fratello : Dovrebbe tornare da metà aprile in diretta da Roma il lunedì in prime time su Canale 5 la nuova edizione del Grande fratello. Anche stavolta, come accadde nella primavera dello scorso anno, alla guida di questo reality show ci sarà Barbara D'Urso, che ormai ha preso casa sull'ammiraglia Mediaset, al pomeriggio e alla sera e con il GF anche la notte.Tante le indiscrezioni che circolano sul cast di questo programma d'intrattenimento, per ...

Iva Zanicchi : figli - marito ed età. Cosa fa oggi e chi è : Iva Zanicchi: figli, marito ed età. Cosa fa oggi e chi è Chi è Iva Zanicchi Iva Zanicchi è sicuramente nel novero dei volti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Artista poliedrica, nel corso degli anni Iva ha dimostrato grandi capacità sia come conduttrice che come attrice e cantante. Punto di forza è l’energia e la grande vitalità della presentatrice che ha così conquistato i telespettatori senza mai annoiarli. ...

'Live - Non è la D'Urso' : parolaccia in diretta di Iva Zanicchi. Paura per Carla Fracci : Gli ospiti della prima puntata di Live - Non è la D'Urso sono Al Bano e Loredana Lecciso , per la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Jr. In diretta su canale 5 la prima puntata del ...

Barbara D’Urso - Iva Zanicchi opinionista al GF 16. Indiscrezione : Iva Zanicchi nuova opinionista del Grande Fratello 16? Secondo le ultime indiscrezioni Barbara D’Urso avrebbe chiesto alla cantante di affiancarla nella conduzione del reality. Dopo il grande successo del GF 15, segnato da accese polemiche, scandali, ma anche ascolti altissimi, la D’Urso è pronta a tornare con una nuova edizione del reality. Qualche mese fa Mediaset aveva confermato il ritorno del Grande Fratello nella sua versione ...

Teo Mammucari e Iva Zanicchi - la strana coppia della 'Pupa e il secchione' : Potrebbero essere proprio loro i nuovi conduttori della storico programma, un tempo condotto da Enrico Papi

Iva Zanicchi dopo #CR4 : nuovo show con un giudice di Tu Si Que Vales? : Iva Zanicchi conduttrice de La Pupa e il Secchione al posto della Panicucci? Da tempo si parla del gran ritorno sul piccolo schermo de La Pupa e il Secchione, lo show che accoppia donne fisicamente molto attraenti a uomini studiosi, con un titolo di studio qualificato o con interessi prevalentemente intellettuali ma poco portati alla vita sociale. Iva Zanicchi al posto di Federica Panicucci? Era girata voce che ad assumere il comando del ...

I Retroscena di Blogo : Iva Zanicchi con Teo Mammucari alla guida della Pupa e il secchione ? : Se in principio doveva essere Simona Ventura e poi Nicola Savino, pare che al traguardo della conduzione della nuova edizione della Pupa e il secchione sia arrivata una coppia, una strana coppia per la prima volta insieme alla guida di una trasmissione televisiva.Secondo quanto appendiamo infatti pare che alla fine i conduttori della Pupa e il secchione 2019 saranno Teo Mammucari e Iva Zanicchi, è vero per la prima volta alla guida ...