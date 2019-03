Italiaonline si conferma prima internet company italiana Aggiornato Piano al 2021

finanza.lastampa

(Di mercoledì 20 marzo 2019)chiude l'esercizio 2018 in crescita a livello di business, mentre sul risultato netto negativo per 8,7 milioni , era in utile per 26,4 milioni nel 2017, hanno pesato gli oneri legati al ...

zazoomblog : Italiaonline Akros conferma il giudizio buy - #Italiaonline #Akros #conferma - WebsimInfo : ITALIAONLINE – Banca Akros conferma il Buy dopo la Digital Factory -