Introduzione al OnePlus 7 | il video concept da non perdere

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Atteso per la primavera, il7 è spesso protagonista di tanti rumors di giornata. Ve ne avevamo parlato ieri in riferimento ad un'altra cover che dovrebbe appartenergli, e che conferma la presenza di una tripla fotocamera posteriore, cui dovrebbe aggiungersi una fotocamera frontale contenuta in un carrellino pop-up a scorrimento, il tutto per lasciare spazio ad un display full-view, con una soluzione di continuità che è stata a lungo rincorsa dai vari produttori di smartphone in questi anni.Oggi non possiamo fare a meno di portare alla vostra attenzione, per quanto ben fatto, unrealizzato daCreator: il filmato è stato realizzato con una cura dei dettagli che ci ha molto colpito, al punto tale da indurci a condividere il lavoro svolto con voi. I progettisti si sono presi la briga di ben documentarsi circa tutte le ultime indiscrezioni che hanno interessato in ...

OptiMagazine : Introduzione al #OnePlus7: il video concept da non perdere -