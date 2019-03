Inter | Lautaro Martinez non si nasconde | “ciò che è successo con Icardi non è stato bello”

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’attaccante argentino ha parlato della situazione relativa al connazionale, soffermandosi anche sul gol segnato nel derby Il protagonista nel derby èsenza dubbio, freddo nel segnare il rigore del momentaneo 1-3 e determinante nell’aiutare l’nei momenti di difficoltà. Una dimostrazione di maturità importante per l’attaccante argentino, riuscito a farsi trovare pronto nel momento in cui Mauroha scelto di fermarsi.Spada/LaPresseTempismo perfetto per il dieci nerazzurro, che ha parlato ai microfoni di TNT Sports: “quello che ènon èbello né per noi né per lui, ma non possiamo farci niente. Ma la decisione sul definitivo rientro in gruppo spetta a loro, noi continuiamo a lavorare e a essere a disposizione del club e lo aspettiamo. Il gol nel derby? Sono molto felice, ho potuto giocare e segnare ...

