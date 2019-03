Inter Icardi pace fatta | l’argentino posta la foto con la fascia da Capitano

Icardi lancia messaggi di pace : post con la maglia dell'Inter : Mauro Icardi sembra pronto al rientro in gruppo e lancia sui social messaggi di distensione. L'attaccante dell'Inter ha infatti postato sul proprio account Instagram tre foto in cui indossa la maglia ...

Calciomercato Juve - Enzo Bucchioni : "Dallo scambio Dybala-Icardi ci guadagnerebbe l'Inter" : Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Calciomercato. In particolare delle prossime mosse della Juventus. Sia per quanto riguarda i singoli giocatori che l'allenatore. Tutti questi temi, estremamente attuali, sono stati affrontati nel corso di un'intervista radiofonica all'emittente "Radio Sportiva". In particolare Bucchioni ha detto la sua sulla ventilata ipotesi di uno scambio eccellente tra Juventus ed Inter che abbia ad oggetto Paulo Dybala e ...

Inter - Lautaro Martinez non si nasconde : 'ciò che è successo con Icardi non è stato bello' : L' Argentina ? Ho parlato con Messi prima di iniziare l'allenamento ed è molto contento di questo nuovo cambiamento, è importante che lui sia con noi perchè è il miglior giocatore al mondo, ci aiuta ...

Inter. incontro Marotta-Nicoletti - Icardi torna in gruppo : Inter, Marotta-Nicoletti, Icardi torna in gruppo. La vittoria nel derby, il confronto avviato tra giocatore e agente con la società.

Inter - Lautaro Martinez non si nasconde : “ciò che è successo con Icardi non è stato bello” : L’attaccante argentino ha parlato della situazione relativa al connazionale, soffermandosi anche sul gol segnato nel derby Il protagonista nel derby è stato senza dubbio Lautaro Martinez, freddo nel segnare il rigore del momentaneo 1-3 e determinante nell’aiutare l’Inter nei momenti di difficoltà. Una dimostrazione di maturità importante per l’attaccante argentino, riuscito a farsi trovare pronto nel momento in cui ...

Inter - Lautaro 'Icardi? risolva lui' : La decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui - aggiunge Martinez a Tnt Sport -. Il derby? Sono molto contento, ho giocato il mio primo derbycon la maglia dell'Inter, ho potuto segnare ...

Icardi torna ad allenarsi con l'Inter : Accordo trovato, l'ex capitano è di nuovo a disposizione: senza fascia e in attesa di capire cosa riserverà il futuro

Inter-Lautaro : il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore : INTER LAUTARO, bomber del futuro – Si respira un’aria più distesa in casa Inter. Non solo per la vittoria nel derby di domenica che ha “cancellato” l’eliminazione dall’Europa League, ma anche perché potremmo essere finalmente giunti al termine del caso dell’inverno: quello legato al nome di Mauro Icardi. L’attaccante ha saltato le ultime 9 gare […] L'articolo Inter-Lautaro: il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore proviene da Serie ...

Icardi-Inter - la nuova mossa dell'attaccante - : Tra i tanti corollari negativi della rottura tra Mauro Icardi e l' Inter c'è la mancata convocazione dell'attaccante da parte del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli contro Venezuela e ...

Inter - Mauro Icardi torna ad allenarsi col gruppo : ginocchio "guarito" - e ora... : Si avvia alla conclusione la telenovela Mauro Icardi-Inter, almeno per questa stagione. Oggi infatti termina il periodo di cure al ginocchio dell’attaccante argentino, che da domani - giovedì 21 marzo - quindi dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra rimasta ad Appiano Gentile. Icard