Instagram | svolta e-commerce | nuovo pulsante acquista nell' interfaccia

La svolta di Zuckerberg : Whatsapp - Messenger e Instagram insieme per tutelare la privacy : 'Credo che dovremmo lavorare verso un mondo in cui le persone possano parlare privatamente e vivere liberamente sapendo che le loro informazioni saranno viste solo da chi vogliono vederle e non ...

Facebook studia la svolta per unire le chat di Whatsapp - Instagram e Messenger : unire in unico calderone le chat di Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram: fantasia o realtà? Possibile o fuori dalla logica? Il New York Times è sicuro: l'unione è possibile e Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook, dal 2014 proprietario anche di Whatsapp, ci sta pensando. New York Times: le chat potrebbero unirsi dal 2020 Il giornale americano avrebbe anche previsto una data per il grande passo in avanti per le app di ...