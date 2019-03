Inquinamento e alimentazione | in Campania si forma un gruppo di lavoro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La III Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ del Consiglio regionale della, presieduta dal consigliere Gianpiero Zinzi, si e’ riunita oggi per discutere di “Inquinanti ambientali ein Terra dei Fuochi”.Al termine dell’audizione e’ stata concordata lazione di undiche si confrontera’ sul tema. Ne faranno parte rappresentanti dell’Ordine nazionale dei biologi, dell’Universita’ Vanvitelli, di Legambiente e di Arpac, ma sara’ anche aperto al contributo di professionisti e ricercatori del settore.“Quando si parla di Terra dei Fuochi – spiega il presidente Zinzi – l’inzione e l’approfondimento sono aspetti fondamentali. La discussione in Commissione si e’ ampliata fino a ricomprendere diversi ambiti, la ...

