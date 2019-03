Infortunio Ospina | il portiere a Castel Volturno per salutare i compagni

Infortunio Ospina - il portiere ringrazia tutti e promette : “Tornerò più forte di prima” : Passata la paura, il portiere del Napoli David Ospina è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa nella giornata di ieri. Gli esami hanno dato un esito tranquillizzante e per il calciatore sono necessari soltanto alcuni giorni di riposo. Ospina, dopo il rientro a casa, ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo profilo ufficiale Twitter: “Voglio ringraziare con tutto il cuore – si legge – le persone che sono ...

Infortunio Ospina - il portiere dimesso dall’ospedale - non andrà in nazionale : Dopo i test negativi, David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo l’Infortunio alla testa ...

Infortunio Ospina - il portiere dimesso dall’Ospedale : i tempi di recupero : Infortunio Ospina – David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in Provincia di Caserta in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende da fonti qualificate, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. -> Leggi anche: Pagelle […] L'articolo Infortunio Ospina, il portiere dimesso dall’Ospedale: i tempi ...

Infortunio Ospina - c’è la visita di Ancelotti. E il padre afferma : “L’avrei fatto uscire prima” : Solo tanta paura, e per fortuna nulla più. Il portiere del Napoli, Hernan Ospina, sta meglio, dopo gli attimi di apprensione vissuti ieri poco prima dell’intervallo della sfida tra i partenopei e l’Udinese. Circa mezz’ora dopo (intorno al 40′) uno scontro con Pussetto, avvenuto nei primi minuti del match, l’estremo difensore azzurro si era accasciato a terra. Rapidi i soccorsi, con l’ambulanza che ha ...

Napoli - arrivano accuse per la gestione dell'Infortunio ad Ospina : La Gazzetta dello Sport torna sulle condizioni di salute ma anche sulla gestione di David Ospina : 'Sui gol il miglior David Ospina, buona fortuna!, farebbe di più, ma se resta in campo menomato non è colpa sua. Ospina ...

Infortunio Ospina : il portiere resterà in osservazione per 24 ore : Per David Ospina trauma cranico e quattro punti di sutura. Alla fine solo grande paura per il portiere colombiano del Napoli, accasciatosi a terra al 40′ della partita contro l’Udinese. Sotto osservazione, ma non destando particolari preoccupazioni, l’estremo difensore azzurro ha raccontato di aver perso i sensi dopo un forte capogiro. Il medico sociale del Napoli. il dottor De Nicola ha dichiarato: “La Tac ha dato ...

Le notizie del giorno – Paura per il portiere Ospina - Infortunio per Ziyech : Le notizie del giorno – Si è giocato il match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, successo per il Napoli che ha avuto la meglio dell’Udinese, la squadra di Ancelotti si conferma al secondo posto ed accorcia dalla Juventus dopo il passo falso dei bianconeri contro il Genoa. Nel frattempo grande Paura per il portiere del Napoli, l’estremo difensore ha subito un colpo alla testa nei primi minuti di partita ...

Infortunio Ospina - paura per il portiere del Napoli che si accascia a terra : immediato trasporto in ambulanza [FOTO E DETTAGLI] : paura in Napoli-Udinese. A fine primo tempo si accascia improvvisamente a terra il portiere del Napoli Ospina, che ad inizio gara aveva subito un taglio alla fronte dopo uno scontro con Pussetto. Tutti preoccupati, paura al San Paolo. Arriva l’ambulanza, immediato il trasporto in ospedale. Entra Meret ma sembra passato il peggio. Da valutare le condizioni di Ospina, possibile un giramento di testa dovuto ad uno scontro di inizio gara ...