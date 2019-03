Infarto | ecco l' ingrediente prezioso che ti può salvare la vita | cosa devi mangiare

Infarto e malattie cardiache : ecco come la presenza di calcio può aiutare a capire se il nostro cuore è a rischio : Sono ben 6 milioni le persone che entrano in un pronto soccorso ogni anno, solo negli Stati Uniti, con dolori al petto: non tutti, ovviamente, sono vittime di Infarto, e molti di essi non sono nemmeno a rischio, o comunque corrono un rischio molto basso, di avere un arresto cardiaco. Un nuovo studio presentato all’American College of Cardiology Scientific Sessions di Atlanta dall’Intermountain Healthcare Heart Institute di Salt Lake ...

Infarto : ecco la pericolosa abitudine che ne aumenta il rischio fino al 55% : L’Infarto è una patologia che colpisce ogni anno circa 120mila persone. I soggetti più colpiti sono tendenzialmente persone di età superiore a 50 anni, tuttavia sono ormai frequenti casi di Infarto anche in età inferiore. Tra i fattori di rischio vi sono sicuramente cattive abitudini come alimentazione sbilanciata e ipercalorica, vita sedentaria e fumo. In particolare vi una un’abitudine molto comune che può aumentarne il rischio del ...

Infarto - pericolo per il 25% delle donne : ecco i fattori di rischio : Almeno una donna su quattro, il 25% di esse, ha un rischio cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio più noti, come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, si aggiungono livelli preoccupanti di depressione, ansia, stress, che a loro volta innalzano ulteriormente il pericolo di andare incontro a un evento cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia. Questi alcuni dei dati dei primi due anni di Monzino Women, il ...

Sigarette elettroniche - per la salute del cuore sono dannose tanto quanto quelle tradizionali : ecco gli effetti su Infarto - ictus e malattie cardiache : I rischi associati al fumo sono conosciuti ormai da decenni e nel tentativo di smettere, molti fumatori si sono “convertiti” alle Sigarette elettroniche. Quando le e-cig hanno fatto la loro comparsa nei negozi, sono state pubblicizzate come un aiuto per smettere di fumare. Il fumo è la causa numero uno di cancro ai polmoni, quindi il vapore dei liquidi di questi dispositivi elettronici sembra essere più sicuro per i polmoni. Ma le e-cig sono ...

Infarto - ictus - ipertensione : ecco cosa è necessario evitare a tavola - soprattutto in menopausa : Mangiare troppi fritti non fa semplicemente male: è associato ad un maggior rischio di morte, e questo vale soprattutto per le donne. In particolare i cibi fritti possono causare patologie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal, condotto da Wei Bao, epidemiologo del College of Public Health presso la University of Iowa. Lo studio ha coinvolto 106.966 donne in menopausa di 50-79 anni (coinvolte nello ...

