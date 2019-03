Indian Wells 2019 | a Thiem il primo titolo 1000

Indian Wells – La sportività di Federer : “contento per Thiem - ha giocato meglio. Sconfitta? Ci sono passato tante volte…” : Roger Federer prende la sconfitta in finale di Indian Wells con sportività e filosofia: lo svizzero si complimenta con Thiem e guarda già al torneo di Miami con grande fiducia Sconfitto in finale lo scorso anno, sconfitto in finale anche in questa edizione. Per Roger Federer l’ulimo atto di Indian Wells rischia di diventare un tabù. Il campione svizzero però non fa drammi e prende la sconfitta con la solita sportività che lo ...

Bianca Vanessa Andreescu pazza di gioia : “posso dirlo? Sono la fottuta campionessa di Indian Wells” : Bianca Vanessa Andreescu ribalta ogni pronostico, batte Kerber in finale e sprizza gioia da tutti i pori: la giovane tennista canadese si gode il successo di Indian Wells Inizia il torneo con una wild card, lo conclude con in mano il primo trofeo della carriera. Quella di Bianca Vanessa Andreescu è una vera e propria favola sportiva. La tennista romena, naturalizzata canadese, ha sconfitto tenniste blasonate come Cibulkova, Muguruza, ...

Thiem e Andreescu : la spallata di Indian Wells allo status quo del tennis mondiale : Il tennis maschile che non ha più 'dittatori' e quello femminile che accoglie le regine di domani. Indicazioni liberamente tratte da Indian Wells , dove il primo Masters 1000 della stagione - o il ...

Ritiro Nadal a Indian Wells - retroscena Federer : “mi ha mandato un messaggio. Ultima partita fra noi? Ammetto…” : Roger Federer svela un retroscena sul Ritiro di Rafa Nadal prima della loro sfida ad Indian Wells: lo svizzero è stato avvertito con un messaggio dopo l’allenamento mattutino Era tutto pronto per l’ennesimo appuntamento con la storia, sul prestigioso campo centrale di Indian Wells, Roger Federer e Rafa Nadal erano pronti a scrivere un’altra pagina della loro eterna rivalità. Purtroppo però, l’aggravarsi delle condizioni del ginocchio del ...

Indian Wells – Hantuchova bacchetta Djokovic : “sconfitta? Si è rilassato troppo - ha preferito sciare anziché giocare tornei” : Daniela Hantuchova ha analizzato il ko di Novak Djokovic ad Indian Wells: l’ex tennista ha sottolineato la mancanza di tornei di Djokovic, arrivato poco in forma sul cemento americano La sconfitta di Novak Djokovic ad Indian Wells, arrivata per mano di Philipp Kohlschreiber, ha sorpreso un po’ tutti. Il campione serbo, numero 1 al mondo e vincitore di Wimbledon, US Open e Australian Open quasi senza nemmeno faticare, si è arreso al tedesco ...

