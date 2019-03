Inchiesta stadio Roma | arrestato il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito M5s

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildell’AssembleaMarcello De(M5s) è statodai carabinieri. L’accusa è corruzione. L’è quella sulla costruzione dellodella, in cui sono già stati coinvolti il costruttore Luca Parnasi e l’avvocato Luca Lanzalone, prima consulente dei Comuni di Livorno ee poidell’Acea. Proprio da Parnasi, secondo l’ipotesi accusatoria, Deavrebbe ricevuto “elargizioni”. In cambio – secondo la Procura – ha favorito il progetto del nuovo maxi-impianto sportivo. Questa mattina i carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione di De. L’è diretta dal procuratore aggiunto diPaolo Ielo con i sostituti Barbara Zuin e Luigia Spinelli. In questo momento, in due stralci diversi, per l’sulloci sono 28 persone già a ...

