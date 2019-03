Incendio sulla Paullese | la telefonata del ragazzino dall' autobus - Sky TG24

Un Incendio si è sviluppato oggi pomeriggio sulla nave crociera Costa Smeralda : ... in particolare quello europeo, alimentata sia in porto che in navigazione a gas naturale liquefatto, LNG,, il combustibile fossile più pulito al mondo. Ti potrebbe interessare: Installato il ...

Incendio nel negozio di palloncini - nei pressi anche una rissa. 'Bollori' sulla circonvallazione : Un Incendio, forse dovuto a un cortocircuito, è divampato nel noto negozio 'Balloon Party' di viale Japigia: sul posto pompieri e Polizia. Nei paraggi anche un acceso diverbio.

Molise - Incendio sulla Bifernina : Vigili del Fuoco al lavoro : incendio di vegetazione spontanea sulla Fondovalle Biferno, all’altezza del bivio di Guglionesi (Campobasso). Le fiamme sono divampate dopo le 14 ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli, soprattutto per evitare disagi alla circolazione dopo che il fumo aveva invaso la strada. L'articolo Molise, incendio sulla Bifernina: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - Incendio in appartamento sulla Prenestina : Roma, 7 mar. - (AdnKronos) - Un incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Mario Chiri, zona Prenestina, a Roma. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: un'autobotte, un'autoscala e il capo turno provinciale. L'incendio è stato spento e la palazzina è

Spento l'Incendio sulla nave a largo di Chioggia - tutti in salvo : Roma, 27 feb., askanews, - Sono terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio sulla nave HALA B, mercantile Bulk Carrier di 115 metri battente bandiera del Belize con un carico di legname che ...

