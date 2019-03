In Congresso Usa musica Lauper e Jay Z

Usa - 18enne sfida la madre no-vax/ Invitato a parlare al Congresso : 'Basta fake news' : USA, un 18enne sfida la madre no-vax: Invitato a parlare al Congresso, Ethan Lindenberger ha Invitato a fidarsi della scienza. 'Basta fake news'

Vicky Cornell testimonia al Congresso Usa : 'La morte di Chris non era inevitabile' : Nonostante la tragedia e la morte di Chris Cornell siano stati archiviati come suicidio, continua a non darsi pace la vedova della storica voce dei Soundgarden e degli Audioslave. Vicky Cornell ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti contro l'abuso di sostanze come eroina ed oppioidi, da lei considerati tra i principali responsabili del decesso del marito, avvenuto il 18 maggio del 2017. La testimonianza Vicky Cornell è stata ...

Usa - Cohen al Congresso : “Trump mentì agli americani sui negoziati per la Tower a Mosca. E sapeva delle mail anti-Clinton” : Donald Trump sapeva e diresse i negoziati sulla Trump Tower a Mosca attraverso la sua campagna e su questo “ha mentito agli americani”. Davanti alla Commissione di controllo della Camera Michael Cohen, ex legale del presidente degli Stati Uniti condannato a tre anni di carcere per frode fiscale, falsa testimonianza e violazione del codice elettorale, punta il dito contro il suo ex assistito. Tutto come da copione. Ascoltato martedì a ...

Congresso Usa pubblica disegno di legge per nuove sanzioni contro la Russia - : La bozza della nuova legge è stata pubblicata sul sito web del Congresso statunitense: prevede l'imposizione di sanzioni aggiuntive contro la Russia , Defending American Security from Kremlin ...

Wall Street - prevista debole partenza. Attesa per Powell al Congresso Usa - focus su Tesla : Movimenti ribassisti per i future sui principali indici Usa, dopo il positivo avvio di settimana sull'onda dell'ottimismo per le trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nella seduta odierna gli ...

Influenza : dal Congresso Usa 1 miliardo per il vaccino universale : Il governo Usa nei mesi scorsi si è impegnato a finanziare con 1 miliardo di dollari la ricerca di un vaccino universale anti-Influenza, da mettere a punto nei prossimi 5 anni. Peccato però che, secondo le autorità sanitarie americane destinatarie delle risorse, il progetto non sia esattamente realizzabile. Si tratta di un “obiettivo ambizioso che temo anche non sia raggiungibile”, ha detto infatti nei giorni scorsi Anthony Fauci, ...

Congresso Fai Cisl Ragusa Siracusa : martedì prossimo : Si terrà martedì 19 febbraio il Congresso Fai Cisl Ragusa Siracusa. L'appuntamento è nella sala conferenze del Poggio del Sole a Marina di Ragusa.

Congresso di Diventerà Bellissima a Ragusa : Si svolgerà domenica prossima a Ragusa il primo Congresso provinciale di Diventerà Bellissima. Appuntamento alla Camera di Commercio

Usa - raggiunto al Congresso un accordo bipartisan anti-shutdown : IL tanto atteso accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. Lo riportano i media ...

Usa. Congresso - accordo anti-shutdown : 03.10 Un accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine con il Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. Lo riportano i media americani, citando fonti congressuali.

Usa. Congresso - accordo anti shutdown : 03.10 Un accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine con il Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. Lo riportano i media americani, citando fonti congressuali.

Usa - accordo temporaneo fra Trump e il Congresso : “Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown” : Lo shutdown è finito, ma l’accordo è temporaneo. Dopo oltre 34 giorni di paralisi del governo Usa, Donald Trump ha ceduto e ha stretto un’intesa con i democratici. Il tycoon finisce per dire sì a un decreto per riaprire il governo senza ottenere i soldi per il muro al confine con il Messico: ma l’accordo serve a riaprire il governo solo fino al 15 febbraio ed entro allora l’intesa sul muro andrà trovata, altrimenti – minaccia il presidente ...

Usa - accordo fra Trump e il Congresso : 'Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown' : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown . Parlando alla Casa Bianca Trump ...

Usa - accordo fra Trump e il Congresso per la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. Lo riportano i media Usa citando ...