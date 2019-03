In che modo la Super Luna 2019 di questa notte influirà sul nostro umore | e non solo

Google Stadia è il nuovo servizio di gaming che potrebbe cambiare il modo di giocare : Google ha annunciato Stadia, il suo nuovo servizio di streaming che permetterà di giocare a qualsiasi tipo di gioco, anche il più complesso, direttamente su computer, smartphone, televisore o tablet. La presentazione è avvenuta nell’ambito della Game Developers Conference 2019 in corso a San Francisco. Si tratta di un servizio molto atteso, che prima dell’annuncio era conosciuto con il nome in codice “Google Yeti”. Il video di ...

Dal matrimonio al suo modo di farla ridere - Max Allegri secondo Ambra : “è diverso da quello che sembra” : Ambra Angiolini parla per la prima volta apertamente della sua relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: le parole dell’attrice a Verissimo Ambra Angiolini ospite a ‘Verissimo’ si confessa in un’intervista a cuore aperto a Silvia Toffanin. L’attrice italiana parla per la prima volta apertamente della relazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.“Sono innamorata e ...

Esce "Detective per caso" - attori disabili e normodotati recitano insieme in un giallo che potrebbe diventare serie tv : Un giallo 'low-budget' realizzato in 4 settimane, facendo recitare fianco a fianco attori professionisti disabili e normodotati: 'Per noi - dice Daniela Alleruzzo, autrice della sceneggiatura e ...

I 140 anni di Albert Einstein - il genio che rivoluzionò il modo di vedere l’universo : “Quando la tecnologia supererà l’umanità - il mondo avrà una generazione di idioti” : Oggi, 14 marzo 2019, sarebbe stato il 140° compleanno di Albert Einstein, il fisico nato in Germania che sviluppò le prime delle sue rivoluzionarie teorie mentre lavorava presso l’Ufficio brevetti di Berna, in Svizzera. Einstein è nato il 14 marzo del 1879 a Ulma in Germania. Curiosamente, questa data è molto importante per la scienza: ogni anno, infatti, si festeggia il “Giorno del Pi Greco”, la costante del rapporto tra la circonferenza di un ...

K-Lapse - il modulo che cambia la temperatura colore in modo dinamico : K-Lapse è un modulo kernel che cambia la temperatura colore dello schermo dello smartphone in modo dinamico basandosi sulla luminosità e sull'orario. L'articolo K-Lapse, il modulo che cambia la temperatura colore in modo dinamico proviene da TuttoAndroid.

Perché Nicola Zingaretti può essere il terzo incomodo per la coppia gialloverde : La loro linea politica è l'attendismo difensivo. Ma anche per loro ci possono essere bocconi politici troppo pesanti da digerire, che possono portarli ad aprire una crisi, ma solo se sono certi di ...

Vincent D’Onofrio : ‘Daredevil cancellata? Spero che la Marvel tiri fuori un modo per rifarla’ : “Spero che la Marvel inventi qualcosa per farlo ancora“: così Vincent D’Onofrio ha commentato la possibilità che, dopo la cancellazione da Netflix, la serie Daredevil e tutte le altre a essa collegate, possano risorgere presso un altro provider. Si parla di Hulu, si parla della piattaforma streaming che lancerà la Disney ma, independentemente da dove sarà, un’eventuale quarta stagione certamente troverà ad accoglierla uno ...

Malattie croniche : la metà dei pazienti non assume farmaci in modo corretto : La metà dei pazienti colpiti da Malattie croniche non assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti seguono le indicazioni del medico con discontinuità o abbandonano la cura dopo un breve periodo. Il problema diventa esponenziale negli anziani, toccando percentuali superiori al 70%. Con pesanti conseguenze, visto che in Europa la mancata aderenza alla terapia causa ogni anno quasi 200.000 morti, determinando significativi costi sociali. ...

Titoli di Stato - i tre paradossi che fanno comodo al Tesoro. Ma l'Italia pagherà un conto salato : Weidmann si è limitato a notare che le prospettive per l'economia tedesca 2019 sono poco incoraggianti. Il risultato è che, ora, i mercati sono convinti che i tassi d'interesse in Europa non ...

Violenza domestica - non è vero che ‘se l’è andata a cercare’. Un altro modo di stare in coppia esiste : L’oggetto di questa breve disquisizione, è bene dirlo in incipit, non riguarda la Violenza di quegli uomini che picchiano, vessano e a volte ammazzano i figli. Me ne occupai in questo articolo, nel quale cercai di illustrare come ogni sforzo vada fatto, clinicamente e legalmente, affinché venga limitato l’abuso frequente di diagnosi costruite ex post – sovente prive di qualsiasi fondamento – le quali, grazie a termini come raptus o ...

Lindsey Vonn - ma che fai? Lo strano modo di pulire casa dell'ex sciatrice statunitense [VIDEO] : if, device.desktop, , == true, { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, "div-gpt-ad-1478700462569-0",; //googletag.pubads, ,.refresh, [gptAdSlots['native']],; },; } else { jQuery, "#div-...

Lindsey Vonn - ma che fai? Lo strano modo di pulire casa dell’ex sciatrice statunitense [VIDEO] : Lindsey Von ed il suo strano modo di fare le faccende domestiche, l’ex sciatrice statunitense si tiene in forma con le pulizie! “Mia sorella dice che sono una strana… Io dico che sono creativa e pulisco casa allo stesso tempo cosa ne pensi? L’hai provato a casa? #homeworkout #multitasking“. Con questa didascalia al suo ultimo video social Lindsey Vonn chiede un parere ai follower sul suo strano modo di pulire ...

José Giménez - il difensore che farebbe comodo a tutti : Ieri sera il piatto forte per chi ama il calcio a prescindere, come me, era la partita tra Atlético Madrid e Juventus dove su tutti è spiccato José Giménez.Calcio estero, Storie, Sudamerica, José Giménez / Non che la prestazione del giovane, ma già maturo difensore uruguaiano, sia una novità visto l’alto rendimento che ha sempre espresso da quando è sbarcato in Spagna.In coppia col suo connazionale Godin, entrambi a segno nel 2-0 ...

L’interprete di Elton John in Rocketman di Dexter Fletcher parla in una nuova clip : “È difficile cantare in quel modo” : Rocketman di Dexter Fletcher racconta la vita di Elton John con un particolare focus sugli anni in cui l'autore di Candle in the wind lavorava per l'album "Honky Chateau" (1972). Il biopic arriverà nelle sale dal 30 maggio e la Paramount Pictures ha pubblicato una nuova clip dopo l'hype alimentato dal trailer caricato in rete nel mese di ottobre. L'attore Taron Egerton, nel ruolo della rockstar britannica, ha confessato di non aver mai ...