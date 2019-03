In arrivo Huawei Enjoy 9S | 9e e MediaPad M5 Youth Edition | mentre Sony potrebbe spingersi

P20 Lite Come usare smartphone Huawei le chiamate in arrivo sono visualizzate solo nella barra di stato : Le chiamate in entrata su Huawei P20 Lite sono visualizzate solo nella barra di stato dello smartphone Android Vediamo Come risolvere il problema

Huawei Nova 4e in arrivo con una fotocamera frontale da 32 MP e notch a goccia : Un teaser pubblicato da Huawei su Weibo annuncia l'arrivo di Huawei Nova 4e, il successore di Nova 3e dello scorso anno. L'azienda ha confermato che lo smartphone sarà dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel alloggiato in un notch a goccia con funzioni di abbellimento supportati dall'IA. L'articolo Huawei Nova 4e in arrivo con una fotocamera frontale da 32 MP e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Z : in arrivo un nuovo smartphone di fascia media? : P Smart è una famiglia di Smartphone proposta da Huawei a partire dal 2018: Huawei P Smart, P Smart+ e P Smart 2019 sono i modelli attualmente disponibili. Un recente notizia ha rivelato che la società avrebbe intenzione di proporre almeno un nuovo modello, sempre di fascia media. Huawei, oramai da parecchi anni, realizza numerosi Smartphone che […] L'articolo Huawei P Smart Z: in arrivo un nuovo Smartphone di fascia media? proviene da ...

Huawei P30 base - Pro e Lite/ Ecco come saranno i tre nuovi smartphone in arrivo : Huawei P30: in arrivo tre nuovi modelli della fortunata famiglia di smartphone cinesi. Il lancio previsto per il 26 marzo a Parigi

Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X : Huawei Mate 20 X sarà lanciato in una speciale versione 5G per sfruttare le potenzialità della nuova connettività. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X proviene da TuttoAndroid.

Due nuovi marchi ci confermano l’arrivo dei misteriosi LG G8s e Huawei P Smart X : LG G8s e Huawei P Smart X sono i nomi di due misteriosi Smartphone che potrebbero essere annunciati al Mobile World Congress 2019 L'articolo Due nuovi marchi ci confermano l’arrivo dei misteriosi LG G8s e Huawei P Smart X proviene da TuttoAndroid.

Non abbastanza il Huawei P Smart 2019 : in arrivo pure il P Smart X già al MWC? : Il Huawei P Smart 2019 da solo non basta: questo deve aver pensato il produttore cinese in riferimento al suo segmento entry-level e sarà proprio per questo motivo che sarebbe in arrivo un nuovo device della serie, più esattamente il Huawei P Smart X. La notizia non è ufficiale ma semmai ufficiosa e viene fuori dopo quanto compiuto proprio da parte del brand, ossia la registrazione del marchio apposito presso l'organismo EUIPO del Regno Unito. ...

Spinta in arrivo per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : occhio alla patch B384 : Si ritorna a parlare proprio in queste ore del cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone. Tutto nasce da un nuovo aggiornamento che a giorni sarà visibile a tutti e che, almeno sulla carta, dovrebbe dare un apprezzabile contributo per tutti quelli che hanno riscontrato problemi di memoria negli ultimi tempi. Dopo il nostro ultimo punto della situazione sul device, giunto nello scorcio iniziale ...

Sempre meglio Huawei Mate 20 Pro - in arrivo l’AI color mode : Sempre al centro della scena il top di gamma Huawei Mate 20 Pro, insieme al fratello Mate 20 X: i due dispositivi, o per meglio dire le rispettive versioni asiatiche, stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento 9.0.0.195, che apporta la nuova modalità AI color mode, disponibile dapprima solo per i video, ed adesso, a partire da questo upgrade, anche per le foto. A questo punto ci terreste a sapere di cosa si tratta? Grazie all'intervento ...

Solo una patch secondaria in arrivo per Huawei P20 Vodafone : annuncio di fine mese : Bisogna attendere ancora qualche settimana per toccare con mano l'aggiornamento EMUI 9 a bordo dei tanti Huawei P20 Vodafone che sono stati venduti in Italia nell'ultimo anno. Potremmo esordire così, oggi 29 gennaio, parlando di un nuovo annuncio pubblicato direttamente dalla compagnia telefonica all'interno della propria community, dove periodicamente compare l'elenco di smartphone (rigorosamente marchiati dal suddetto operatore) che sono in ...

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...

Huawei lancia il 5G. E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Huawei lancia il 5G : il primo smartphone in arrivo a febbraio : Nel loro primo momento di crisi, gli smartphone stanno per affrontare la loro battaglia più grande. Dopo un 2018 chiuso con il segno negativo in termini di vendite assolute, i telefoni intelligenti si trovano di fronte ad una sfida impegnativa che potrebbe cambiare del tutto il nostro modo di connetterci: il 5G. L’accesso alle nuove reti rafforzerà la connettività mobile e migliorerà in modo radicale l'utilizzo dello smartphone: prepariamoci a ...

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Si tratta, stando alle parole del capo del gruppo, del 'modem 5G più potente del mondo'. Contrariamente allo Snapdragon X50 visto il mese scorso alle Hawaii, il piccolo modem che arricchirà i chipset ...