Iliad Italia non centra l’obiettivo 3 milioni di clienti | il dubbio sull’aumento delle

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Nella giornata di ieri,ha reso noti i primi dati ufficiali relativi alla quota raggiunta nel nostro mercato e pure ai ricavi ottenuti dopo la discesa in campo nel nostro paese, avvenuta a maggio 2018. Naturalmente, da parte del quarto operatore, la situazione attuale è stata descritta come estremamente positiva in quanto lo stesso debutto del vettore è stato dichiarato come il secondo migliore (in assoluto dopo Free, nel settore mobile in Europa). Ma a guardare bene i dati e pure a sentire le dichiarazioni di Xavier Niel, c'è da non considerare ora tutto cii che luccica.Patiamo dal numerodi. Già a settembre scorso, ossia a soli 4 mesi dal lancio di, l'obiettivo 3disembrava ad un passo. A fine estate gli utenti passati al nuovo marchio erano già 2,2e entro dicembre il traguardo in questione sembrava più che ...

wordweb81 : #IliadItalia non centra l’obiettivo 3 milioni di clienti, il dubbio sull’aumento delle tariffe di Xavier Niel - OptiMagazine : #IliadItalia non centra l'obiettivo 3 milioni di clienti, il dubbio sull'aumento delle tariffe di Xavier Niel… - tvdigitaldivide : Iliad, in Italia 2,8 milioni di abbonati e 52 milioni di perdite -