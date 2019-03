Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | la pista che porta a Gladio e i messaggi in codice | “Ci

Ilaria Alpi - 25 anni fa l'omicidio della giornalista in Somalia - : Era il 20 marzo del 1994 quando la reporter fu uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore. I due si trovavano nel Paese per seguire la missione Restore Hope. Un episodio ancora oggi poco chiaro ma per ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 marzo 2019. Su La7 «Speciale Atlantide – Ilaria Alpi 25 anni di buio» : Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Rai1, ore 21.25: Si accettano miracoli Film di Alessandro Siani del 2015, con Alessandro Siani, Fabio De Luigi. Prodotto in Italia. Durata: 110 minuti. Trama: Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella ...

20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - 25 anni di misteri : Aggiungendo che, per decisione politica, non si face va però «assolutamente niente» per contrastarlo. Il quarto possibile movente, finora mai esplorato e forse il più inquietante, porta alla ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - tre giorni di eventi a 25 anni dall’omicidio : “Verità e giustizia” : In occasione del 25esimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio nel 1994 mentre giravano un reportage, sono in programma le giornate del premio Morrione dedicate alla loro memoria: il primo degli eventi in calendario è la presentazione dei finalisti dell'ottava edizione del premio per il giornalismo investigativo.Continua a leggere

L'indagine sulla morte di Ilaria Alpi rischia di essere archiviata : Sarà il gip Andrea Fanelli, in una camera di consiglio da fissare prima della pausa estiva, a decidere se accogliere o no la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Roma delL'indagine sull'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore tv Miran Hrovatin, assassinati a Mogadiscio il 20 marzo di 25 anni fa. Il procuratore Giuseppe Pignatone e il pm Elisabetta Ceniccola (nel frattempo passata in Cassazione), la cui prima ...

“Ciao - Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” - il libro di Serena Marotta a 25 anni dalla morte della giornalista : Si terrà alla libreria Mondadori di via Villareale, 25, a Palermo, alle ore 17, mercoledì 20 marzo, la presentazione del libro “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” della giornalista palermitana Serena Marotta. Modererà l’incontro il giornalista Piero Cascio. Interverranno insieme all'autrice, gli editori Fabio Gagliano e Liborio Martorana. Sono passati 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Serena Marotta ha ricostruito la loro ...

Ilaria Alpi : la famiglia si oppone all'archiviazione : Continua la battaglia legale dei familiari di Ilaria Alpi , la giornalista del Tg3 uccisa assieme all'operatore triestino Miran Hrovatin a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 . Gli avvocati Carlo Palermo ...

Ilaria Alpi - pm 'elementi inconsistenti - archiviare'/ E su responsabilità italiana… : Caso Ilaria Alpi, procura di Roma chiede archiviazione: 'nuovi elementi inconsitenti'. E sulla presunta responsabilità italiana 'priva di concretezza'.

Ilaria Alpi : inconsistenti nuovi elementi : ANSA, - ROMA, 13 FEB - Per i magistrati della Procura di Roma, si sono "rivelati privi di consistenza gli elementi pervenuti che apparivano idonei, se non all'identificazione degli autori materiali ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - a 25 anni dall’assassinio diciamo no all’archiviazione : Il prossimo 20 marzo saranno trascorsi 25 anni dall’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Alla vigilia di questo triste anniversario, il primo senza mamma Luciana, morta qualche mese fa dopo una vita spesa invano a reclamare verità e giustizia, la procura generale di Roma ha chiesto l’archiviazione perché non ci sarebbero nuovi elementi in grado di giustificare la prosecuzione delle indagini. Questo nonostante la sentenza della Corte ...

Ilaria Alpi - Pm Roma rinnova richiesta archiviazione : Nuova richiesta d'archiviazione per l'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio gli atti relativi alla decisione dei pubblici ministeri sono in fase di notifica. Alla fine del giugno scorso il giudice delle indagini preliminari, accogliendo una istanza dei legali della famiglia Alpi, aveva ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - la procura di Roma chiede nuovamente l’archiviazione : La procura di Roma ha chiesto una nuova archiviazione dell’indagine relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Nel giugno scorso il gip, accogliendo una istanza avanzata dai legali della famiglia Alpi, aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali però non sarebbero emersi elementi tali a proseguire le indagini. Il 26 giugno scorso il giudice per ...