Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | due nomi che nessuno potrà mai dimenticare

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma, è il pomeriggio di domenica 20 marzo 1994. Sono le 15, 05 e la terza rete della Radiotelevisione Italiana interrompe le trasmissioni per mandare in onda una breve edizione straordinaria del Tg3. Chi parla è il giornalista Flavio Fusi, visibilmente commosso e provato, che annuncia:"Oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la Rai, e soprattutto per noi giornalisti e per tutti quelli che collaborano al Tg3. La nostra collega, la nostra amicaè stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio. Stava lavorando per noi, stava lavorando per la Rai. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore,".Tutto il giornalismo italiano non potrà maiil sacrificio della giornalista, della Rai. In quella stessa giornata veniva assassinata, nella capitale della Somalia, insieme ...

marattin : Col pensiero a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, finiti 25 anni fa in un gioco molto ma molto più grande di loro. E di… - Raiofficialnews : 'Questa vicenda non riguarda solo la nostra famiglia. Riguarda chiunque, nel nostro Paese, stia attendendo una veri… - Corriere : Il 20 marzo del 1994, venticinque anni fa, venivano assassinati a Mogadiscio, in Somalia, la giornalista del Tg3 Il… -