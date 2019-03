Il Trono di Spade | la new entry nel cast dello spin-off proviene da Harry Potter

NY Rangers - sul maxischermo appare Sophie Turner : l’attrice del Trono di Spade beve alla goccia e il pubblico impazzisce [VIDEO] : Sophie Turner, l’attrice che interpreta Sansa Stark nel Trono di Spade, viene ripresa dalle telecamere durante la partita dei New York Rangers: la ragazza beve il suo bicchiere di vino tutto d’un fiato e il pubblico impazzisce Ospite d’eccezione presente fra il pubblico della partita New York Rangers vs Detroit Red Wings. Sul maxischermo appare Sophie Turner, la splendida attrice che interpreta Sansa Stark nella serie tv ...

Game of Thrones 8 : HBO organizza una caccia al Trono di Spade : Game of Thrones finale: HBO nasconde sei “Troni di Spade” in giro per il mondo Domenica 14 aprile,sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, avrà inizio l’epico finale della saga nata dal genio di George R.R. Martin. Stiamo ovviamente parlando di Game of Thrones, che si congederà dai telespettatori di tutto il mondo con sei episodi che concluderanno le vicende che ruotano intorno alla tanto agognata conquista del Trono di ...

La caccia al tesoro mondiale di Game of Thrones alla ricerca del Trono di spade : L’attesa per la stagione finale di Game of Thrones è ormai agli sgoccioli: lo scontro decisivo tra i draghi di Daenerys Targaryen, le truppe di Jon Snow, le orde del Re della notte e l’esercito di casa Lannister incomincerà ufficialmente il 14 aprile. Per ingannare l’attesa tra un trailer e l’altro, Hbo ha così deciso di inaugurare una nuova, curiosissima iniziativa: una vera e propria caccia al tesoro internazionale, che ...

Kit Harington in terapia a causa de Il Trono di Spade? L’addio a Jon Snow ha il suo prezzo : Non è facile affrontare la fine di una serie soprattutto se ne hai fatto parte per quasi dieci anni. Kit Harington è diventato famoso grazie al suo ruolo ne Il Trono di Spade, ma la vita nello star system non è tutta rose e fiori. In una lunga intervista a Variety, l'attore si è tolto qualche sassolino nella scarpa, parlando della fine dello show e di quanto sia stato difficile tornare alla cosiddetta normalità. Togliersi di dosso il ...

Un volto di Harry Potter nel prequel de Il Trono di Spade - quale ruolo per Miranda Richardson? : Il prequel de Il Trono di Spade continua a prendere forma. L'ultima attrice ad aggiungersi al folto cast è Miranda Richardson, interprete della giornalista a caccia di scoop, Rita Skeeter, nella saga cinematografica di Harry Potter. I dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret, così come le informazioni sulla serie spin-off che contribuirà a mantenere vivo il mondo creato da George R.R. Martin. Finora sappiamo che il prequel de Il Trono di ...

La battaglia finale ne Il Trono di Spade 8 come Il Signore degli Anelli - uno scontro senza precedenti tra eserciti : I primi dettagli sulla battaglia finale de Il Trono di Spade 8 annunciano uno scontro epico, senza eguali. Entertainment Weekly ha avuto l'onore di visitare il set dell'ottava e ultima stagione, riuscendo a sbirciare tra le location e i personaggi coinvolti nella guerra che avrà luogo a Grande Inverno. Prima di entrare nel vivo degli spoiler, urge un breve avvertimento: ricordate la cruenta battaglia dei bastardi nel nono episodio della sesta ...

Inter - vittoria nel derby e omaggio al Trono di Spade : Skriniar diventa il Night King! [FOTO] : L’Inter batte il Milan nel derby e omaggia il Trono di Spade: il tweet dei nerazzurri trasforma Skriniar nel Night King Ieri notte l’Inter è uscita vincitrice dal derby di Milano. I nerazzurri hanno trionfato, sui rivali del Milan, con il punteggio di 2-3, portandosi a casa la stracittadina più famosa al mondo. Un’impresa celebrata in tanti modi diversi sui social, fra i quali anche uno che omaggia il Trono di Spade. In ...

Il Trono di Spade : la battaglia finale di Grande Inverno è stata un trauma per gli attori : Alle 3 di notte del 15 aprile verrà trasmessa in lingua originale su Sky Atlantic, l'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, la serie tv ispirata ai romanzi le Cronache del Ghiaccio e del fuoco, dello scrittore americano George Martin. La stagione conclusiva della serie fantasy più famosa di tutti i tempi si preannuncia ricca di momenti epici, come quello che riguarderà la battaglia finale di Grande Inverno. Quest'ultima sarà sicuramente ...

Svelata la durata degli episodi de Il Trono di Spade 8 : mettetevi comodi per guardare 6 lunghi film : La HBO ha deciso di fare un regalo ai suoi fan e, a un mese dall'arrivo dell'ultima stagione, ha svelato la durata di tutti gli episodi de Il Trono di Spade 8. In realtà, il pubblico di appassionati sapeva cosa aspettarsi: il capitolo conclusivo della saga fantasy sarebbe stato un lungo film di ben sei ore - tante quanti gli episodi. Il network ora ha scelto di essere più preciso, rivelandone l'esatta durata. Da come si legge, la première di ...

Il Trono di spade : in uscita quattro libri per omaggiare la fine della serie : Verso metà maggio, il Trono di spade, la serie tv ispirata ai romanzi dell'autore americano George Martin finirà per sempre. Infatti, la serie tv prodotto da HBO uscirà il 14 aprile negli Stati Uniti e il 15 aprile in Italia in lingua italiana. A meno di un mese dall'uscita dell'ottava ed ultima stagione, c'è molto sconforto e nostalgia per la fine di una delle serie tv fantasy più belle di tutti i tempi. Però, c'è da dire che è stato trovato ...

Il Trono di Spade 8 : è uscito ieri il trailer ufficiale in italiano : Come è ormai noto a tutti noi, "l'inverno è arrivato" o per meglio dire è ritornato, in maniera ufficiale. Infatti alle 3 di notte del 15 aprile andrà in onda in diretta originale, la prima puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones su Sky Atlantic. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è il canale di Sky con il trailer ufficiale in italiano della serie tv ispirata ai romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco dell'autore ...

Sansa - ti presento Daenerys : Emilia Clarke de Il Trono di Spade 8 parla del loro “surreale” incontro : Nell'ultima stagione de Il Trono di Spade assisteremo a un incontro atteso per anni dai fan della saga fantasy, e anche Emilia Clarke non vede l'ora di guardarlo sullo schermo. Come è stato anticipato da uno dei teaser rilasciati dalla HBO, Jon Snow torna a Grande Inverno in compagnia di Daenerys, che presenterà come sua alleata e amante. Qualcosa ci dice che la sorellina Sansa non sarà molto entusiasta all'idea di dover consegnare il regno ...

Il Trono di Spade chiude con il finale più atteso - ma inizia la nuova era tv più grande e più ricca : il serial, ad oggi, più ambizioso e costoso di sempre: 15 milioni di dollari a puntata. Il trailer è stato visto in un giorno 81 milioni di volte, per la battaglia conclusiva set di 55 notti tra i ...

Il Trono di Spade 8 : le rivelazioni del Re della Notte e della Madre dei Draghi : Dopo mesi di attesa spasmodica e indizi centellinati, il trailer de Il Trono di Spade 8 è finalmente uscito e, come forse c’era da aspettarsi, ha registrato un vero e proprio record di visualizzazioni, che nelle prime 24 ore hanno superato gli 81 milioni. La cifra, impressionante, comprende le visualizzazioni di più piattaforme, quindi Youtube, Facebook e Twitter, ma questo non sminuisce affatto il record, confermato da HBO che, ...