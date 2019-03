meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019)monitorata. La Giunta Comunale ha approvatodi programma conSpaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023.di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore di missione COSMO SkyMed Alessandro Coletta, consentirà, attraverso la lettura delle elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari dalla piattaforma Cosmo-SkyMed, il monitoraggio, l’analisi e lo studio dei fenomeni d’instabilità di versante che interessano ilcomunale die l’analisi del cambiamento del. La fornitura del servizio è da iscriversi tra le attività comprese nell’ambito del decreto ...

palermo24h : Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio: ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il proge… - MessinaLavoro : SALES PROMOTER FASTWEB -