Il teatro nel teatro di Giovanni Testori

Il teatro alla Scala di Milano restituirà i 3 - 1 milioni di euro versati dall’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio

Il teatro alla Scala di Milano restituirà i 3 milioni di euro versati dall’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio

teatro - "Infanzia Felice" : Antonella Questa arriva ad Albenga con una favola per adulti : ...00 Antonella Questa arriva ad Albenga portando sul palco del Teatro Ambra il suo spettacolo "Infanzia Felice" , da lei scritto e interpretato, una favola per adulti alla scoperta di "un mondo ...

Di Maio mano nella mano con la nuova fidanzata Virginia : prima uscita pubblica al teatro dell'Opera : Riflettori accesi sulla prima, al Teatro dell'Opera, di Orfeo e Euridice, ma anche sulla coppia che più di tutte ha calamitato l'attenzione dei fotografi nel corso della serata:il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, e Vicepremier, Luigi Di Maio, in completo scuro si è presentato accompagnato dalla nuova fidanzata Virginia Saba, elegante in abito di velluto nero.Per la neo-coppia si tratta della prima uscita ufficiale, dopo le ...

Al teatro Mancinelli è protagonista l'arpa celtica : VINCENZO ZITELLO, compositore, polistrumentista, concertista tra i più importanti arpisti al mondo, pioniere dell'arpa celtica in Italia, ha iniziato in giovanissima età i suoi studi musicali come ...

Nel Neolitico sapevano divertirsi - Stonehenge teatro di grandi feste e banchetti : Non erano riti per pochi eletti quelli che si celebravano a Stonehenge nel Tardo Neolitico, tra il 2.800 e il 2.400 a.C., ma grandi feste che attiravano persone da tutta l'antica Gran Bretagna, ...

E' morto Pino Caruso - debuttò nel 1957 al Piccolo teatro di Palermo : Nato a Palermo il 12 ottobre 1934, ha debuttato nel mondo dello spettacolo al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo in 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello. Un anno ...

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : muore a 84 anni Pino Caruso - emblema di sicilianità al cinema - in teatro e in tv : ... Caruso debuttò al Piccolo teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello, ci ricorda Wikipedia,, Pino Caruso ha recitato in decine di spettacoli ...

Torna 'teatro Territorio' nel segno di Achille Campanile : Ma anche gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico "Galileo Ferraris" di Varese è coinvolto direttamente in due spettacoli: il reading di poesie dedicato a Alda Merini, che si terrà ...

Lucca teatro Festival parte con un sold out e prosegue nel week end : ... con il coinvolgimento del Comune di Capannori e il Comune di Porcari, in collaborazione con la Fondazione Cavanis prosegue nel week end con spettacoli per le famiglie e incontri e laboratori aperti ...

L’Arabia Saudita vuole entrare nel teatro alla Scala : Il paese accusato di violare sistematicamente i diritti umani è pronto a versare 15 milioni di euro al Teatro: è un'idea molto sostenuta dalla Lega, ma che non piace a tutti

In bici - a teatro e nell'area verde celebrando la donna : Vinci in 'rosa' : ... sport, benessere e sani stili di vita, con il sindaco Giuseppe Torchia, l'assessore Sara Iallorenzi, Emanuela Marconcini responsabile area sport per tutti Uisp e Paolo Scardigli presidente di Astro. ...

teatro alla Scala - scontro sui sauditi nel Cda. Sala : "Sull'ingresso decide il Consiglio" : ...che non si tratti di un finanziamento puro'' in quanto per Sala sarebbe positivo se l'ingresso dell'Arabia Saudita fosse "l'occasione di rinforzare l'immagine della Scala nel Medioriente e nel mondo. ...