Il secondo amore di Iker Casillas Rinnovo con il Porto ufficiale

termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildicon ilTrentotto anni il prossimo 20 maggio, ma la voglia è ancora quella di un ragazzino. Per questo motivo,ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ilfino al 30 giugno 2021, quando le primavere saranno quaranta tonde.Una scelta di cuore quella del portiere madrileno, che dopo essere stato sbolognato senza troppi problemi dal suo Real Madrid, ha deciso di proseguire la propria carriera ad alti livelli in Europa. Nonostante avesse avuto la possibilità di ricoprirsi d’oro in qualche campionato extra europeo.Scelta dettata magari anche dal continuare a fare il vuoto nelle classifiche come calciatore più presente nelle competizioni UEFA per club e in Champions League, campi checalca ormai da ben vent’anni. E ad Osembra aver ritrovato una seconda ...

matteosalvinimi : C'è la corsa a insultarmi e minacciarmi, mi vorrebbero appendere, bruciare o peggio... Secondo voi perché? Bella an… - adelestancati : RT @ErielleGaudi: 'Basta un sorriso' La presentazione del secondo volume della #serie 'Che barba l'amore' oggi sul blog. #PennyReid #legge… - AntoniOrlando : Preciso: io non tifo #Icardi, io tifo #Inter. Per questo ora secondo me bisogna andare d’amore e d’accordo, tifosi… -