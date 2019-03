Il ricorso in Cassazione | Geloso e ubriaco | altro che tempesta emotiva

Copyright - la Cassazione accoglie il ricorso di Mediaset contro Yahoo : Mediaset, da tempo in prima linea contro la violazione del Copyright, poco meno di un mese fa è riuscita ad ottenere un importante risultato vincendo una causa contro facebook che è stata condannata per diffamazione e violazione del diritto d'autore. L'episodio si era verificato in seguito all'apertura di una pagina Facebook da parte di utenti anonimi dedicata a Kilari, un cartoon trasmesso su Italia Uno. Alcuni link della pagina ...

Mediaset : Cassazione - accolto ricorso contro Yahoo su Copyright : La Cassazione riapre i giochi nella vicenda che vede opporsi RTI, società del gruppo Mediaset, e il motore di ricerca Yahoo portato in tribunale per la diffusione di spezzoni di trasmissioni popolari quali «Amici» e Striscia la notizia« attraverso il servizio »Yahoo Italia Video«. La Corte di appello di Milano, nel 2015, ribaltando la decisione di primo grado, aveva stabilito che l'hosting provider - in ...

Palermo - la Cassazione ha respinto il ricorso sul sequestro di 50 milioni : Novità importanti per quanto riguarda il Palermo calcio, nelle ultime ore la Cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello della Procura contro il mancato sequestro di 50 milioni di euro dai conti della squadra di calcio. La richiesta era stata inoltrata in seguito alle indagini sulla gestione di Maurizio Zamparini, in passato erano stati già ritenuti infondati i presupposti per il sequestro. Adesso la decisione della Suprema ...

'Lande desolate' - il 20 marzo ricorso in Cassazione per Oliverio : San Giovanni in Fiore, Cosenza, - Il 20 marzo la Cassazione si riunirà per decidere sul ricorso presentato dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto per conto del Presidente della Regione ...

Uccise per “tempesta emotiva” - il pg fa ricorso in Cassazione. I giudici : “La gelosia è stata considerata un’aggravante” : La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si fa riferimento alla perizia psichiatrica in cui si spiegava che l’uomo era in preda a una ‘tempesta emotiva’. L’ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio ...

Gian Luca Rana condannato a risarcire un ex dirigente - respinto in Cassazione il ricorso : Gian Luca Rana, amministratore delegato del noto pastificio e figlio del fondatore Giovanni, ha visto respingere dalla Cassazione il ricorso in merito a una sentenza della Corte d’Appello che in precedenza lo aveva condannato al risarcimento nei confronti di un ex dirigente della società. La sentenza ha considerato le offese rivolte al dirigente come un pregiudizio alla dignità e alla reputazione del lavoratore. Il fatto è accaduto negli uffici ...

Caso Aquarius - perché la procura di Catania ha fatto ricorso in Cassazione : A occuparsi del Caso Aquarius sarà la Corte di Cassazione. Qualche ora fa, infatti, la procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro , aveva presentato ricorso contro la decisione del tribunale del ...