Il recentissimo romanzo di Nadia Fusini è ‘Maria’

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A volte si pensa al concetto di carattere come qualcosa di innato e difficilmente modificabile. Insieme al ‘carattere’ sono sentiti allo stesso modo – magari ritenendoli intercambiabili – la personalità, il temperamento. Probabilmente e fino a un certo punto, è possibile che sia così. Tuttavia, nel linguaggio comune il costrutto psicologico che lo distingue, il carattere, risulta fortemente indebolito. Insomma, una donna come quella presente nel(Einaudi, pag. 130) die pubblicato il 12 marzo 2019, che si presenta con una frase forte come “Sono venuta a confessare un delitto” con l’aria più soave che si possa immaginare, è riducibile solo a una questione di personalità?Una questione di indole Facendo un salto nel passato, si potrebbe cercare un riscontro che possa sostenere una particolare ed eventuale indole, chiedendo aiuto a Ippocrate; per tentare di ...