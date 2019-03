Il pianto di gioia delle madri di Srebenica | dopo l' ergastolo a Karadzic

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ledi Srebrenica, che a Potocari, il cimitero-memoriale alle porte della cittadina martire, hanno seguito il pronunciamento della sentenza dei giudici dell'Aja, hanno salutato con soddisfazione e grande emozione la condanna all'di Radovan: sono uscite per strada e si sono abbracciate con le lacrime agli occhi.Radovan Karadžić è srtato dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa che gli sono stati imputati in primo grado ma, al contrario della prima sentenza, la pena è stata innalzata all'. L'Aja si è espressa in appello per riprendere il processo che tre anni fa aveva condannato il primo presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina a 40 anni di carcere.

