ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il titolo è chiaro: “Ronaldo andWill Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma dellaper la prossima estate. Il club non saràper l’International Champions Cup. Non ci sarà peril rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia di Kathryn Mayorga.Lo scrive e chiaro e tondo il NYT che aggiunge: laparteciperà alle partite previste in Asia. Troppo alto il rischio. Un’operazione – l’eventuale arresto – che comprometterebbe in via definitiva l’immagine di CR7.Il New York Times ricorda che il dipartimento di polizia di Las Vegas (che ha chiesto il Dna di Ronaldo) ha riaperto l’indagine per stupro dopo le accuse di ...

SSCNapoliNews : Il NYT: “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” - napolista : Il NYT: “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” La… - gabrielepostua : @tancredipalmeri Hai ragione, però riportare una boiata del NYT non la fa diventare una cosa intelligente. Ronaldo… -