Il nuovo singolo della Pausini piratato sul web

Uomini e Donne : Teresa Langella rilascia il suo nuovo singolo - parlerebbe di Andrea : Ormai la storia tra Teresa Langella ed Andrea Dal Corso sembra essersi conclusa fin dal momento del suo addio a Uomini e Donne, ma le indiscrezioni non stanno certo terminando, in particolar modo adesso. Infatti Teresa ha rilasciato il suo nuovo singolo musicale, 'Controcorrente', come annunciato dalle stories di Instagram, e per alcuni fan potrebbe trattarsi di un testo che fa più volte riferimento alla sua storia con Andrea. U&D: ...

Diffuso illegalmente il nuovo singolo di Laura Pausini. Lo sfogo sui social : prevista venerdì l'uscita di " In questa nostra nuova casa ", l'ultima fatica discografica di Laura Pausini . Si tratta del nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album e che viene eseguito insieme ...

Leakato il nuovo singolo di Laura Pausini - la reazione dopo la diffusione illegale : “Come rovinare la musica pop” : Il nuovo singolo di Laura Pausini è stato Leakato. La notizia non ha tardato ad arrivare alle orecchie dell'artista di Solarolo, che è già intervenuta sui social con una durissima reazione indirizzata nei confronti di coloro che sembrano essere colpevoli della diffusione anticipata di In questa nostra casa nuova con Biagio Antonacci. Il brano è anche circolato su WhatsApp, ma ancora non si sa se si tratti di un attacco hacker o di una ...

Laura Pausini - nuovo singolo illegalmente in rete : biglietti gratis a chi trova il colpevole : Laura Pausini è su tutte le furie. D’altronde non c’è cosa più brutta per un cantante del vedere la sua canzone vagare per il web in maniera illegale prima della pubblicazione ufficiale. La stessa sorte è toccata a In questa nostra casa nuova, singolo che Laura canta in coppia con Biagio Antonacci e la cui data di uscita è fissata per venerdì 22 marzo. Qualcuno, però, lo possiede già, e alcuni fan hanno avvisato la popstar romagnola, ...

Audio - testo e traduzione di Wake Me When It’s Over dei Cranberries - nel nuovo singolo echeggiano le atmosfere di Zombie : Un nodo in gola ci strozza di nuovo dopo il primo assaggio di All Over Now: in Wake Me When It's Over dei Cranberries risorge ancora la voce della grande assente Dolores O'Riordan. Il nuovo singolo è estratto dall'album "In The End" in uscita il 26 aprile, e sarà il disco con il quale la band saluterà per sempre il pubblico con le ultime tracce registrate dalla cantante prima che lasciasse questo mondo. C'è qualcosa di più profondo, in questo ...

Amedeo Minghi canta E …John - nel nuovo singolo la storia d’amore tra John Lennon e Yoko Ono a 50 anni dal matrimonio : Amedeo Minghi canta E ...John, disponibile da oggi in radio e in digitale. Esce il 20 marzo 2019 il nuovo brano di Minghi che canta l'amore tra John Lennon e Yoko Ono. La canzone viene rilasciata oggi, in occasione dei 50 anni dal matrimonio della coppia. Era il 20 marzo 1969, infatti, quando i due convolarono a nozze e oggi, a 50 anni da quel giorno, Amedeo Minghi riporta all'attenzione l'amore tra John Lennon e Yoko Ono traducendolo in ...

Muhammad Ali è il nuovo singolo di Marco Mengoni? Il prossimo videoclip è girato a Ronciglione : Il nuovo singolo di Marco Mengoni potrebbe essere Muhammad Ali. L'artista di Ronciglione è intervenuto sui suoi social per annunciare qualcosa di nuovo e girato nella sua città di origine, mentre manca ancora l'annuncio ufficiale del prossimo estratto da Atlantico, suo ultimo album di inediti. Il brano potrebbe quindi essere il 4° estratto dal suo più recente disco che è appena stato certificato doppio disco di platino per il successo nelle ...

Leo Gassmann - dopo il successo a X Factor - ecco il nuovo singolo : Roma, 19 mar., askanews, - dopo essersi fatto notare e apprezzare all'ultima edizione di X Factor, partecipando nel team degli under uomini di Mara Maionchi e guadagnando le semi finali del talent ...

Francesco Renga : “L’odore del caffè” è il titolo del nuovo singolo : È “L’odore DEL caffè” il titolo del nuovo singolo di Francesco Renga che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata. Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e ...