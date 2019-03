Il Napoli sulle parole di Milik precisa la posizione del polacco

Napoli - svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito : il Tar accoglie il ricorso - via ai lavori : svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

Napoli - svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito : il Tar respinge il ricorso - via ai lavori : svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

Infortunio Ospina - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del portiere del Napoli : Infortunio Ospina – Si è giocato il match della 18 valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, successo per il Napoli che ha avuto la meglio dell’Udinese, la squadra di Ancelotti si conferma al secondo posto ed accorcia dalla Juventus dopo il passo falso dei bianconeri contro il Genoa. Nel frattempo grande paura per il portiere del Napoli, l’estremo difensore ha subito un colpo alla testa nei primi minuti di ...

Il Sole 24 Ore : “Napoli - la querelle sulle griglie mette a rischio 98 milioni per la linea 6 della metro” : Il Sole 24 Ore si occupa di Napoli e scrive un articolo dal titolo: «Napoli, fondi metrò a rischio per la disputa sulle prese d’aria». Il quotidiano di Confindustria informa che la linea 6 della Metropolitana di Napoli non verra` completata entro fine marzo, termine entro il quale dovevano essere spesi i fondi europei destinati all’opera. In ballo c’è il contributo di 98milioni del Por Fesr 2007-2013. Si tratta della tratta per ...

Napoli - tre top club sulle tracce di Insigne : Secondo La Gazzetta dello Sport , Manchester City, PSG e Liverpool sono interessate a Lorenzo Insigne . Le tre squadre sono pronte a trattare in caso di apertura dell'agente Mino Raiola a una possibile cessione del giocatore.

Napoli-Juventus - le ultime sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e Pjanic : Cristiano Ronaldo a Napoli ci sarà, è questo l’ultimo aggiornamento che arriva da casa Juventus in vista del big match di domenica sera La Juventus di Massimiliano Allegri volerà domenica a Napoli con l’obiettivo di chiudere definitivamente la corsa scudetto. I bianconeri sono dunque intenzionati a schierare la miglior formazione possibile nello scontro con la seconda in classifica e, secondo quanto riportato da Skysport, il ...

Per il Napoli non cambia niente - ha sempre pagato l’Irap sulle plusvalenze : L’ordinanza della Cassazione Che cosa cambia per il Napoli con l’ordinanza della Corte di Cassazione sulle plusvalenze? Non cambia niente. L’ordinanza della Corte di Cassazione, come scrive Pippo Russo su calciomercato.com ha messo il punto finale sulla questione dell’inquadramento fiscale delle plusvalenze da calciomercato e della loro classificazione nei bilanci delle società: si tratta di proventi ordinari nella gestione ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - stop perizia sulle auto sequestrate : La Procura della Repubblica di Milano ha sospeso gli accertamenti tecnici irripetibili in programma domani a Napoli sulle cinque vetture sequestrate dalla Digos di Napoli nell'ambito delle indagini ...

Un convegno a Napoli sulle griglie estive dei giornali : La competenza va premiata Si torna a parlare delle griglie con cui quest’estate i quotidiani vollero dare sfoggio della loro competenza super partes, spiegando agli impreparati lettori come sarebbe andata la stagione, i rapporti di forza tra le varie squadre. Fu un’opera meritoria, è giusto che il giornalismo – dall’alto della propria sapienza e soprattutto della propria obiettività – fornisca al lettore quante più ...

Gattuso punta su Piatek. L’attacco anti-Napoli è sulle sue spalle : Con il Genoa non incantò Poco più di un quarto d’ora che hanno acceso i sogni dei tifosi milanisti. E domani Rino Gattuso rilancia. Krzysztof Piatek non ha entusiasmato nel primo incontro con il Napoli, quando gli azzurri vinsero 2-1 a Genoa e il gioiellino polacco fece una magra figura, lontano parente del giocatore per il quale il Milan ha sborsato una valigia di soldi. Erede di Higuain “fuggito” verso il Chelsea. Buoni colpi a San ...