Il Napoli | «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco Mai detto che Mertens merita la

Milik racconta l’allegria del Napoli : «Mertens porta sempre regali» : Dal ritiro della Nazionale polacca l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato ai colleghi di Foot Truck in una lunga intervista in cui ha elogiato i suoi compagni di reparto soffermandosi su Mertens: “È veramente un ragazzo buonissimo. Quando vede il nostro magazziniere Tommaso, gli chiede sempre come sta, non è una cosa che si fa per forza. Ogni tanto compra un regalino a qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima ...

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Napoli - Milik sesto miglior bomber d'Europa : Il Corriere dello Sport analizza il momento di Arkadiusz Milik , ancora in gol contro l' Udinese nell'ultima partita del campionato di Serie A. Il rapporto tra minuti segnati e gol segnati dal polacco è al top in ...

Napoli - Milik in posa con la maglia della Polonia vintage : Napoli - Milik è pronto a trascinare la Polonia nelle due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Austria e Lettonia . L'attaccante del Napoli , che ha segnato il gol del 3-2 contro l'Udinese, è in ...

Highlights Napoli-Udinese 4-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi nella ripresa Milik e Mertens : Il Napoli va sul doppio vantaggio, si fa riprendere dall’Udinese, ma nella ripresa porta a casa i tre punti nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: Younes e Callejon portano avanti la truppa di Ancelotti, ma Lasagna e Fofana la riprendono prima dell’intervallo. nella ripresa decisive le reti di Milik e Mertens. Highlights Napoli-Udinese 4-2 IL VANTAGGIO DI YOUNES #Napoli 1:0 #Udinese | #SerieA | Day 28 | ...

Napoli-Udinese 3-2 - diretta live : di nuovo avanti il Napoli con Milik : 56′ – Torna di nuovo in vantaggio il Napoli: su angolo, Milik salta da fermo e batte il portiere. 53′ – Prima occasione della ripresa, Allan tira sopra la traversa. 46′ – Inizia la ripresa. 51′ – Dopo 6 minuti di recupero, finisce un primo tempo in cui è accaduto di tutto: quattro gol e tanta paura per l’infortunio ad Ospina. 40′ – Paura per Ospina che si accascia a terra. ...

Il Napoli torna nel proprio stadio dopo la non del tutto positiva trasferta di Sassuolo ed ospita l'Udinese alle ore 18. Gli azzurri hanno bisogno dei 3 punti per non cedere a quello che potrebbe...

Napoli - Milik tira le orecchie : 'Felici ma così non va bene' : 'Una qualificazione importantissima per noi. Ma dobbiamo giocare meglio di così, loro hanno fatto meglio di noi stasera. Abbiamo sbagliato troppo, perdendo troppi palloni in mezzo al campo'. Arek ...

Napoli - Ancelotti : «Il gol di Milik ci ha condizionato» : SALISBURGO - Carlo Ancelotti crede nelle possibilità del Napoli di andare molto avanti in Europa League. A Salisburgo, fa notare, " l'interpretazione del primo tempo è stata buona, giocavamo con ...

Salisburgo-Napoli 3-1 - Europa League 2019 : azzurri sconfitti - ma qualificati per i quarti di finale! Di Milik il gol partenopeo : Sconfitta ininfluente per il Napoli negli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2018-2019: i partenopei perdono 3-1 a Salisburgo, ma passano ai quarti forti del 3-0 dell’andata. Sostanzialmente decisivo il gol di Milik al quarto d’ora, che rende di fatto una missione impossibile la rimonta degli austriaci, costretti a dover realizzare cinque reti. Ne riescono a mettere a segno tre, di cui due nel finale, ma a passare il turno ...

Salisburgo-Napoli 1-1 La diretta Dabbur risponde al gol di Milik : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il pareggio del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo, nel primo tempo, il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma si concede qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol ...

