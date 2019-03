Il grillino De Vito arrestato per corruzione | presunte tangenti sullo stadio della Roma

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sul Movimento 5 Stelle e su Virginia Raggi. Questa mattina il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello Deè, infatti, finito in manette con l'accusa (pesantissima) di. Secondo gli inquirenti, che stanno portando avanti l'inchiesta sul nuovo, ci sarebbero in ballolegate alle autorizzazioni per alcuni progetti immobiliari. Insieme a lui sono finiti agli arresti altre tre persone con la stessa ipotesi di reato.De, avvocato 45enne, è stato il primo candidato sindaco dei Cinque Stelle in Campidoglio. Nel 2013 sfidò Ignazio Marino, Gianni Alemanno e Alfio Marchini piazzandosi terzo con il 12,4% dei voti. Alle elezioni comunali del 2016, incassando oltre 6.500 voti, divenne poi il "Mister preferenze" del Movimento. Un successo personale che lo ha spinto alla presidenza dell'Assemblea Capitolina. Da ...

