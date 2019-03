il giorno della Fed | tassi fermi e stretta al bilancio | le attese degli analisti

Le notizie del giorno – La classifica dei 50 migliori allenatori al mondo e le dichiarazioni shock della madre di Rabiot : Le notizie del giorno – France Football, nota rivista di calcio francese che assegna anche il Pallone d’oro, ogni tanto si cimenta nella pubblicazione di classifiche particolari legate ai personaggi del mondo pallonaro. Di recente, ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori della storia del calcio. Decisione difficile, anche perché bisogna tener conto delle diverse epoche calcistiche e dei vari cambiamenti. Al primo posto, Rinus ...

Costanza Caracciolo e l'aborto : 'Delusione e rabbia. Il giorno più brutto della mia vita' : Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta - ha raccontato 'Fuorigioco', inserto settimanale della Gazzetta dello Sport - Una giornata terribile, con tutti quei ...

'Il giorno dell'aborto fu devastante - il più brutto della mia vita. Bobo? Lo amavo già a 9 anni' : La ex velina, complice il momento di grande realizzazione personale, ha scelto di raccontarsi a Fuorigioco , l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport. La showgirl è riuscita a far capitolare ...

Costanza Caracciolo : "Il giorno dell'aborto fu devastante - il più brutto della mia vita. Bobo? Lo amavo già a 9 anni" : Costanza Caracciolo e Christian Vieri, raggianti neo-genitori, sono pronti per convolare a nozze. La ex velina, complice il momento di grande realizzazione personale, ha scelto di raccontarsi a Fuorigioco, l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport.La showgirl è riuscita a far capitolare un playboy incallito come Vieri, ma a chi le domanda se sia gelosa del passato del futuro marito risponde sicura:Perché dovrei esserlo? ...

Costanza Caracciolo ricorda l'aborto : "Il giorno più brutto della mia vita" : Oggi mamma di Stella, l'ex velina due anni fa perse un bambino. Uno dei momenti più dolorosi di sempre per lei e Bobo Vieri

Il 17 marzo è il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il segreto della 'birra verde' È il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il ... : Negli Anni 50 la moda si diffuse in tutto il mondo, ma qual è l'ingrediente segreto che permette questa variazione cromatica? Secondo alcune fonti, in passato si utilizzava una polvere di ferro per ...

Tifoso Cagliari ha un infarto - cori choc degli ultrà della Viola nel giorno di Astori : 'Devi morire' : Un Tifoso è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina , colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita di Serie A. ...

Tifoso Cagliari ha un infarto - cori choc degli ultrà della Viola nel giorno di Astori : «Devi morire» : Un Tifoso è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina, colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita...

Venerdì 15 Marzo - CALDO RECORD nel giorno del “Global Strike for Future” : +25°C nel cuore della pianura Padana! Tutti i DATI : CALDO RECORD, oggi, al Centro/Nord Italia: nel giorno del “Global Strike for Future” le temperature hanno raggiunti valori eccezionalmente alti per metà Marzo in pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco i DATI delle massime giornaliere più rilevanti: +25°C a Sarmato e Muradolo di Caorso, +24°C a Parma, Cremona, Piacenza, Ponte dell Olio, Podenzano, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Busseto e ...

Municipio Roma IV. Della Casa : “Oggi è un giorno storico” : “Oggi è un giorno storico nel IV Municipio, dopo un lavoro enorme che ci ha impegnato per nove mesi, abbiamo approvato in Consiglio la Delibera per la delocalizzazione degli ambulanti attribuendo loro un’area situata in Via Filippo Meda adiacente il mercato, spostandoli quindi dalla Via Tiburtina”. Lo scrive in una nota, la Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Il confronto con gli operatori commerciali ...

Syria ospite della redazione de Il giorno : inviate le vostre domande : Milano, 15 marzo 2019 - Syria ospite della redazione de Il Giorno lunedì 18 marzo alle 15.00. L'intervista con la cantante romana sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale: potete ...

Il 15 marzo 2019 è un giorno destinato a entrare nella storia della battaglia per salvare l'ambiente : Il 15 marzo 2019 è la data da segnare sul calendario, quella in cui si tiene la prima manifestazione globale in favore dell'ambiente : i ragazzi di tutto il mondo sono in sciopero per far sentire la propria voce ai capi di Stato e di governo, a cui - anche sulla scorta delle recenti battaglie dell'attivista svedese Greta Thunberg , 16 anni - chiedono ...

Il 14 Marzo è il “giorno del Pi greco” : domani il 31° anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

Bologna - torta nazista nel giorno della Memoria : la denuncia di una professoressa : Un episodio davvero assurdo si è verificato nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso quindi, a Bologna, durante una festa di compleanno a cui hanno partecipato diversi liceali. Vanessa Roghi, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva già discusso l'accaduto in un suo articolo pubblicato sul sito "Ricerca", rivista della Loescher. La stessa oggi ha ripreso un articolo del Corriere di Bologna, il quale ha riportato ieri la vicenda. ...