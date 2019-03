Il caso Zingaretti raccontato dai giornali : Mai come in questo caso il condizionale è d'obbligo: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento illecito perché “avrebbe beneficiato” di erogazioni per la sua attività politica da un imprenditore. Così la notizia nuda e cruda anticipata ieri da un lancio del settimanale L'Espresso. Notizia, la cui efficacia – si potrebbe dire – è durata meno dello spazio di una nottata se il quotidiano gemello del ...

[Il caso] Zingaretti e il ritorno alla Ditta : "Centrosinistra contro tutti" : Un po' come il "nuovo Pd" che deve "cambiare tutto, cultura politica, organizzazione e persino lo Statuto " e poi ricomincia da Gentiloni, Fassino, Franceschini, Marina Sereni, Zingaretti, sotto ...

Zingaretti si prepara al peggio : 'In caso di crisi si torna alle urne' : Un bis del 2011, con il Pd costretto a sostenere un nuovo 'governo Monti' e una manovra da 40 miliardi, non ci sarà: in caso di crisi di governo si vada ad elezioni anticipate. È questo il mantra che ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...